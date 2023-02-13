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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/medvedcuk-porosenko-putine-donbassi-almasini-teklif-etti-1066971333.html
Medvedçuk: Poroşenko, Putin'e Donbass'ı almasını teklif etti
Medvedçuk: Poroşenko, Putin'e Donbass'ı almasını teklif etti
Ukrayna'da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, daha sonra bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya'ya gönderilen muhalif politikacı Viktor... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T15:52+0300
2023-02-13T15:52+0300
ukrayna krizi
pyotr poroşenko
rusya
ukrayna
donbass
vladimir putin
viktor medvedçuk
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Ukrayna’nın muhalif Yaşam İçin Muhalefet Platformu başkanıyken hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle yargılanmadan hapse atılan, daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen ve bu sırada Ukrayna vatandaşlığı da elinden alınan Medvedçuk, Belarus'ta yayın yapan STV'ye demeç verdi.Poroşenko'nun Putin'e Donbass'ı almasını teklif ettiğini ve kendisine bu konuda birkaç kez arabuluculuk önerdiğini anlatan Medvedçuk, ancak Rus liderin bu konudaki görüşünün farklı olduğunu kaydetti.Medvedçuk, "O yıllarda Putin, resmi röportajlarında Donbass'ın Ukrayna toprağı olduğunun altını sürekli çiziyordu. O zaman Devlet Başkanı Putin Donbass'ın Ukrayna toprağı olduğunu söylüyordu, Poroşenko ise Donbass'tan kurtulmaya çalışıyordu. Zira, Donbass'a ihtiyacı olmadığını anlamıştı" dedi.Minsk sürecinin çatışmalara hazırlık için zaman kazanma girişimi olduğunun altını çizen Medvedçuk, Kiev rejiminin barışçıl çözümü öngörmeyen bir siyasi iradeyi uygulamaya çalıştığını, bunun hem Avrupalı liderlerin hem de Poroşenko ve Zelenskiy'in iki yüzlülüğünün kanıtı olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/putin-rusyanin-zaferi-kacinilmaz-1065881729.html
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pyotr poroşenko, rusya, ukrayna, donbass, vladimir putin, viktor medvedçuk
pyotr poroşenko, rusya, ukrayna, donbass, vladimir putin, viktor medvedçuk

Medvedçuk: Poroşenko, Putin'e Donbass'ı almasını teklif etti

15:52 13.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinPyotr Poroşenko
Pyotr Poroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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Ukrayna'da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, daha sonra bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya'ya gönderilen muhalif politikacı Viktor Medvedçuk, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun geçmişte Rusya lideri Vladimir Putin'e Donbass'ı almasını teklif ettiğini belirtti.
Ukrayna’nın muhalif Yaşam İçin Muhalefet Platformu başkanıyken hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle yargılanmadan hapse atılan, daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen ve bu sırada Ukrayna vatandaşlığı da elinden alınan Medvedçuk, Belarus'ta yayın yapan STV'ye demeç verdi.
Poroşenko'nun Putin'e Donbass'ı almasını teklif ettiğini ve kendisine bu konuda birkaç kez arabuluculuk önerdiğini anlatan Medvedçuk, ancak Rus liderin bu konudaki görüşünün farklı olduğunu kaydetti.
Medvedçuk, "O yıllarda Putin, resmi röportajlarında Donbass'ın Ukrayna toprağı olduğunun altını sürekli çiziyordu. O zaman Devlet Başkanı Putin Donbass'ın Ukrayna toprağı olduğunu söylüyordu, Poroşenko ise Donbass'tan kurtulmaya çalışıyordu. Zira, Donbass'a ihtiyacı olmadığını anlamıştı" dedi.
Minsk sürecinin çatışmalara hazırlık için zaman kazanma girişimi olduğunun altını çizen Medvedçuk, Kiev rejiminin barışçıl çözümü öngörmeyen bir siyasi iradeyi uygulamaya çalıştığını, bunun hem Avrupalı liderlerin hem de Poroşenko ve Zelenskiy'in iki yüzlülüğünün kanıtı olduğunu vurguladı.
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