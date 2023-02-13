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https://sputniknews.com.tr/20230213/madridde-binlerce-saglik-calisani-kamu-saglik-hizmetlerini-savunmak-icin-yurudu-1066938789.html
Madrid'de binlerce sağlık çalışanı, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için yürüdü
Madrid'de binlerce sağlık çalışanı, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için yürüdü
İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2.5 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T03:16+0300
2023-02-13T03:16+0300
dünya
madrid
ispanya
sağlık
sağlık çalışanı
yürüyüş
protesto
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Sağlık sektörüyle bağlantılı 74 sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla düzenlenen kent merkezindeki yürüyüşe 200 binin üzerinde kişi katıldı.Göstericiler, Madrid özerk yönetimindeki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) sağlık politikalarını eleştirdi.Mevcut sistemin 'özel sağlık şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu' savunan göstericiler, kamu sağlık hizmetlerine daha fazla finansman ayrılmasını istedi.STK'lerin yayınladığı ortak açıklamada, sağlık bütçesinin yüzde 25'inin ilk müdahale hizmetlerine ayrılması, özelleştirmeye izin veren yasaların kaldırılması, Madrid'deki doktorların başka ülkelere göçünün durdurulması için 'onurlu ve istikrarlı maaş ve personel alımı' talepleri sıralandı.Çalışma şartlarının düzeltilmesi, personel alımı ve maaş artışı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle doktorlar, 21 Kasım 2022'de süresiz gittikleri greve, Noel nedeniyle ara vermiş ve ocak ayının ilk haftasından itibaren tekrar başlamıştı.Greve gittikleri her gün maaşlarından kesinti yapıldığını aktaran doktorlar, şimdiye kadar ortalama 3 bin 500 euro'luk kayıplarının olduğunu söyledi.Benzer gerekçelerle Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon gibi ülkenin diğer bölgelerinde de grevler olmuş ama bunların çoğunluğunda yerel yönetimlerle anlaşma sağlanarak eylemler sonlandırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/ingiltere-son-yillarin-en-buyuk-greviyle-karsi-karsiya-500-bin-kamu-calisani-is-birakti-1066453981.html
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madrid, ispanya, sağlık, sağlık çalışanı, yürüyüş, protesto
madrid, ispanya, sağlık, sağlık çalışanı, yürüyüş, protesto

Madrid'de binlerce sağlık çalışanı, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için yürüdü

03:16 13.02.2023
© AP Photo / Paul Whiteİspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2.5 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2.5 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Paul White
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İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2.5 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi.
Sağlık sektörüyle bağlantılı 74 sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla düzenlenen kent merkezindeki yürüyüşe 200 binin üzerinde kişi katıldı.
Göstericiler, Madrid özerk yönetimindeki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) sağlık politikalarını eleştirdi.
Mevcut sistemin 'özel sağlık şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu' savunan göstericiler, kamu sağlık hizmetlerine daha fazla finansman ayrılmasını istedi.
STK'lerin yayınladığı ortak açıklamada, sağlık bütçesinin yüzde 25'inin ilk müdahale hizmetlerine ayrılması, özelleştirmeye izin veren yasaların kaldırılması, Madrid'deki doktorların başka ülkelere göçünün durdurulması için 'onurlu ve istikrarlı maaş ve personel alımı' talepleri sıralandı.
Çalışma şartlarının düzeltilmesi, personel alımı ve maaş artışı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle doktorlar, 21 Kasım 2022'de süresiz gittikleri greve, Noel nedeniyle ara vermiş ve ocak ayının ilk haftasından itibaren tekrar başlamıştı.
Greve gittikleri her gün maaşlarından kesinti yapıldığını aktaran doktorlar, şimdiye kadar ortalama 3 bin 500 euro'luk kayıplarının olduğunu söyledi.
Benzer gerekçelerle Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon gibi ülkenin diğer bölgelerinde de grevler olmuş ama bunların çoğunluğunda yerel yönetimlerle anlaşma sağlanarak eylemler sonlandırılmıştı.
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