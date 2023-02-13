https://sputniknews.com.tr/20230213/guney-kibrista-kesin-olmayan-resmi-sonuclara-gore-yeni-lider-hristodulidis-oldu--1066942094.html
Güney Kıbrıs'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre yeni lider Hristodulidis oldu
Güney Kıbrıs'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre yeni lider Hristodulidis oldu
Güney Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, kesin olmayan resmi sonuçlara göre merkez sağ seçmenin desteklediği bağımsız aday Nikos... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T08:28+0300
2023-02-13T08:28+0300
2023-02-13T08:31+0300
dünya
güney kıbrıs
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) aktardığına göre Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işlemleri sona eren başkanlık seçimlerinin ikinci turunun kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Nikos Hristodulidis, 204 bin 633 ile geçerli oyların yüzde 51.92'sini alarak seçimlerin galibi oldu. İkinci tura kalan diğer isim Andreas Mavroyannis ise 189 bin 592 oy ile yüzde 48,08'lik oranla yarışı Hristodulidis'in gerisinde tamamladı. Kayıtlı 561 bin 273 seçmenden 406 bin 626'sı (yüzde 72.45) oy kullanırken, kullanılan oylardan 394 bin 225'i geçerli, 8 bin 422'si geçersiz sayıldı. Sandıklardan 3 bin 979 boş oy çıktı. Seçimlerin ilk turunda Hristodulidis, yüzde 32.04 oy oranı ile birinci, aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği diğer bağımsız aday Mavroyannis ise yüzde 29.60 oy oranıyla ikinci olup 2. tura katılma hakkı elde etmişti. 49 yaşındaki siyasetçi Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın 8. lideri oldu. Uzun yıllar çeşitli kademelerde diplomat olarak görev yapan Hristodulidis, 2018-2022 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Hristodulidis, 2014-2018'de de Nikos Anastasiadis hükümetinin sözcülüğünü yürütmüştü.
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güney kıbrıs, seçim
Güney Kıbrıs'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre yeni lider Hristodulidis oldu
08:28 13.02.2023 (güncellendi: 08:31 13.02.2023) Abone ol
Güney Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, kesin olmayan resmi sonuçlara göre merkez sağ seçmenin desteklediği bağımsız aday Nikos Hristodulidis kazandı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) aktardığına göre Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işlemleri sona eren başkanlık seçimlerinin ikinci turunun kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Nikos Hristodulidis, 204 bin 633 ile geçerli oyların yüzde 51.92'sini alarak seçimlerin galibi oldu. İkinci tura kalan diğer isim Andreas Mavroyannis ise 189 bin 592 oy ile yüzde 48,08'lik oranla yarışı Hristodulidis'in gerisinde tamamladı.
Kayıtlı 561 bin 273 seçmenden 406 bin 626'sı (yüzde 72.45) oy kullanırken, kullanılan oylardan 394 bin 225'i geçerli, 8 bin 422'si geçersiz sayıldı. Sandıklardan 3 bin 979 boş oy çıktı.
Seçimlerin ilk turunda Hristodulidis, yüzde 32.04 oy oranı ile birinci, aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği diğer bağımsız aday Mavroyannis ise yüzde 29.60 oy oranıyla ikinci olup 2. tura katılma hakkı elde etmişti.
49 yaşındaki siyasetçi Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın 8. lideri oldu. Uzun yıllar çeşitli kademelerde diplomat olarak görev yapan Hristodulidis, 2018-2022 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Hristodulidis, 2014-2018'de de Nikos Anastasiadis hükümetinin sözcülüğünü yürütmüştü.