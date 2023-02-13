https://sputniknews.com.tr/20230213/denizlide-ozel-hastane-tepkiler-gelince-depremzededen-aldigi-ucreti-geri-odedi-1066972229.html
Denizli'de özel hastane tepkiler gelince depremzededen aldığı ücreti geri ödedi
Denizli'de özel hastane tepkiler gelince depremzededen aldığı ücreti geri ödedi
Kahramanmaraş'taki depremin ardından Denizli'ye gelen 3 kişilik aile, tedavi gördükleri özel hastaneden ücret talebi gelince neye uğradığını şaşırdı. Gelen... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:13+0300
2023-02-13T16:13+0300
2023-02-13T16:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
özel hastane
para
ertem şener
denizli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066972910_0:57:567:376_1920x0_80_0_0_76a90978913c0bb5f32191b44f187d68.jpg
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Yaşanan afetin ardından Enes S., eşi ve çocuğuyla beraber Denizli'ye geldi. Burada özel bir hastaneye giderek hasta olan ailesini tedavi ettirmek isteyen Enes S., ücret talep edilmesinin ardından neye uğradığını şaşırdı. Paranın bir kısmını ödedikten sonra tedavi olmaktan vazgeçen depremzede aile, başka bir hastaneye giderek tedavi oldu. Konunun duyulmasıyla birlikte hastane yönetimi geri adım atarak ücreti geri ödedi.Enes S., "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle kalacak yerimiz olmadığı için teyzemlere geldim ama eşim ve çocuğum hastaydı. Özel hastaneye geldim, eşim ve 15 aylık bebeğimi muayene ettirmek için girişi yaptırdım 200 TL ücret alındı. Muayene ettirdim eşimi ve 15 aylık bebeğimi, doktor muayenesi sonucunda 'Giriş yaptır' dediler, 800 TL ücret istendi. Kahramanmaraş'tan geldiğimi, depremzede olduğumu söyledim ama dinlemediler beni. Başka hastaneye gittim. Konunun duyulması ardından istemesem de paramı geri attılar" dedi.Ertem Şener: Denizli'de hastane yetkilileri aradıSosyal medyada yankı uyandıran olay sonrası yorumcu Ertem Şener, "Denizli'de hastane yetkilileri aradı. Depremzede Enes Bey'den ücret alınması konusunda, 'Gece kontrolümüz dışında yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Depremzede kardeşimize hemen parası iade edildi. Hassasiyetimiz nettir. Kapımız depremzedelere sonuna kadar açık" paylaşımında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230213/tugba-ozay-mersinde-iki-otel-depremzedelerden-para-istemis-bir-kisi-5-saat-icin-950-tl-vermis-1066960362.html
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066972910_0:4:567:429_1920x0_80_0_0_09c4475aa18963937b3cce82f6bfa1bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özel hastane, para, ertem şener, denizli
özel hastane, para, ertem şener, denizli
Denizli'de özel hastane tepkiler gelince depremzededen aldığı ücreti geri ödedi
16:13 13.02.2023 (güncellendi: 16:16 13.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'taki depremin ardından Denizli'ye gelen 3 kişilik aile, tedavi gördükleri özel hastaneden ücret talebi gelince neye uğradığını şaşırdı. Gelen tepkiler üzerine hastane yönetimi, başka bir hastaneye giden depremzedelerin ücretini geri ödemek zorunda kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu.
Yaşanan afetin ardından Enes S., eşi ve çocuğuyla beraber Denizli'ye geldi. Burada özel bir hastaneye giderek hasta olan ailesini tedavi ettirmek isteyen Enes S., ücret talep edilmesinin ardından neye uğradığını şaşırdı. Paranın bir kısmını ödedikten sonra tedavi olmaktan vazgeçen depremzede aile, başka bir hastaneye giderek tedavi oldu. Konunun duyulmasıyla birlikte hastane yönetimi geri adım atarak ücreti geri ödedi.
Enes S., "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle kalacak yerimiz olmadığı için teyzemlere geldim ama eşim ve çocuğum hastaydı. Özel hastaneye geldim, eşim ve 15 aylık bebeğimi muayene ettirmek için girişi yaptırdım 200 TL ücret alındı. Muayene ettirdim eşimi ve 15 aylık bebeğimi, doktor muayenesi sonucunda 'Giriş yaptır' dediler, 800 TL ücret istendi. Kahramanmaraş'tan geldiğimi, depremzede olduğumu söyledim ama dinlemediler beni. Başka hastaneye gittim. Konunun duyulması ardından istemesem de paramı geri attılar" dedi.
Ertem Şener: Denizli'de hastane yetkilileri aradı
Sosyal medyada yankı uyandıran olay sonrası yorumcu Ertem Şener, "Denizli'de hastane yetkilileri aradı. Depremzede Enes Bey'den ücret alınması konusunda, 'Gece kontrolümüz dışında yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Depremzede kardeşimize hemen parası iade edildi. Hassasiyetimiz nettir. Kapımız depremzedelere sonuna kadar açık" paylaşımında bulundu.