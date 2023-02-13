https://sputniknews.com.tr/20230213/cekya-basbakani-fiala-rusyayla-iliskileri-tamamen-koparmak-anlamsiz-1066988481.html
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya'yla askeri ilişkilerin korunmasını desteklediklerini ve ilişkileri tamamen koparmayı anlamsız bulduklarını söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T20:02+0300
2023-02-13T20:02+0300
2023-02-13T20:02+0300
ukrayna krizi
çekya
petr fiala
rusya
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Ostrava kentinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Çekya Başbakanı Fiala, Batı'daki hakim görüşün aksine Rusya'yla ilişkilerin tamamen koparılmasına karşı çıktı.Fiala, "Çekya, Rusya'yla asgari diplomatik ilişkilere sahip. İlişkileri tamamen koparmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunu düşünebiliriz ancak bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı bağlar her zaman etkin olmalı. Rusya'da çok sayıda Çek vatandaşı var" ifadelerini kullandı.
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Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya'yla askeri ilişkilerin korunmasını desteklediklerini ve ilişkileri tamamen koparmayı anlamsız bulduklarını söyledi.
Ostrava kentinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Çekya Başbakanı Fiala, Batı'daki hakim görüşün aksine Rusya'yla ilişkilerin tamamen koparılmasına karşı çıktı.
Fiala, "Çekya, Rusya'yla asgari diplomatik ilişkilere sahip. İlişkileri tamamen koparmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunu düşünebiliriz ancak bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı bağlar her zaman etkin olmalı. Rusya'da çok sayıda Çek vatandaşı var" ifadelerini kullandı.