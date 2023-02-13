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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/cekya-basbakani-fiala-rusyayla-iliskileri-tamamen-koparmak-anlamsiz-1066988481.html
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya'yla askeri ilişkilerin korunmasını desteklediklerini ve ilişkileri tamamen koparmayı anlamsız bulduklarını söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T20:02+0300
2023-02-13T20:02+0300
ukrayna krizi
çekya
petr fiala
rusya
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Ostrava kentinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Çekya Başbakanı Fiala, Batı'daki hakim görüşün aksine Rusya'yla ilişkilerin tamamen koparılmasına karşı çıktı.Fiala, "Çekya, Rusya'yla asgari diplomatik ilişkilere sahip. İlişkileri tamamen koparmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunu düşünebiliriz ancak bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı bağlar her zaman etkin olmalı. Rusya'da çok sayıda Çek vatandaşı var" ifadelerini kullandı.
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çekya, petr fiala, rusya
çekya, petr fiala, rusya

Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız

20:02 13.02.2023
© AP Photo / Olivier MatthysPetr Fiala
Petr Fiala - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya'yla askeri ilişkilerin korunmasını desteklediklerini ve ilişkileri tamamen koparmayı anlamsız bulduklarını söyledi.
Ostrava kentinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Çekya Başbakanı Fiala, Batı'daki hakim görüşün aksine Rusya'yla ilişkilerin tamamen koparılmasına karşı çıktı.

Fiala, "Çekya, Rusya'yla asgari diplomatik ilişkilere sahip. İlişkileri tamamen koparmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunu düşünebiliriz ancak bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı bağlar her zaman etkin olmalı. Rusya'da çok sayıda Çek vatandaşı var" ifadelerini kullandı.
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