https://sputniknews.com.tr/20230213/cekya-basbakani-fiala-rusyayla-iliskileri-tamamen-koparmak-anlamsiz-1066988481.html

Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız

Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'yla ilişkileri tamamen koparmak anlamsız

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya'yla askeri ilişkilerin korunmasını desteklediklerini ve ilişkileri tamamen koparmayı anlamsız bulduklarını söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

çekya

petr fiala

rusya

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Ostrava kentinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Çekya Başbakanı Fiala, Batı'daki hakim görüşün aksine Rusya'yla ilişkilerin tamamen koparılmasına karşı çıktı.Fiala, "Çekya, Rusya'yla asgari diplomatik ilişkilere sahip. İlişkileri tamamen koparmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunu düşünebiliriz ancak bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı bağlar her zaman etkin olmalı. Rusya'da çok sayıda Çek vatandaşı var" ifadelerini kullandı.

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çekya, petr fiala, rusya