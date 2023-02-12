https://sputniknews.com.tr/20230212/yunanistanda-gsm-operatorleri-deprem-nedeniyle-turkiye-ile-iletisimi-ucretsiz-yapti-1066924963.html
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T14:39+0300
2023-02-12T14:39+0300
2023-02-12T14:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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yunanistan
vodafone
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Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.Yemek siparişlerinde de depremzedelere destekYunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 euro bağış seçeneği ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/82-bin-konutun-hasar-tespiti-tamamlandi-evi-hasarsiz-veya-az-hasarli-olanlar-evine-donebilir-1066923628.html
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Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
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Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.
Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.
Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.
Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.
Yemek siparişlerinde de depremzedelere destek
Yunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 euro bağış seçeneği ekledi.