82 bin konutun hasar tespiti tamamlandı: 'Evi hasarsız veya az hasarlı olanlar evine dönebilir'

"Deprem riskinin ve mukavemetlerinin ölçülerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlere dönmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 82 bin konutun hasar tespiti yapıldı. Bu konutlar, vatandaşımıza e-devlet üzerinden 'hasar.gov.tr' adresi aracılığıyla bildiriliyor. Hasar tespiti sonrası evi hasarsız veya az hasarlıysa vatandaşımızın evine dönmesinde bir sakınca yoktur. 137 ekibimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Vatandaşımızın başında olmadığından dolayı tespit edilemeyen evlerimiz var. Evlere girilemediği için bazı tespitler yapılamıyor. Vatandaşımız binasının yakınında beklerse hasar tespitinde ikinci bir iş yoğunluğu da oluşmaz. Bu süreçte en fazla kirli bilgi ile karşılaşıyoruz. Bu bilimsel çalışmalara güveni sarsacak davranışlardan uzak durulması gerekiyor, bu çok çok tehlikeli. Yanıltıcı bilgiler vererek yapılan çalışmaları sabote edenler bulunuyor. Milletimizin dışarıda daha fazla kalmasına neden olarak güven ortamı zedelenmek isteniyor. Resmi kurum sıfatı varmış gibi gidip halkımızdan ücret alarak deprem tespiti yapıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olup, bu tür kişi veya kuruluşlara fırsat vermesin. Devletimizin ekibinin ölçüm şekli belli olup soranlara kimlik gösteriliyor. Kesinlikle devletimiz hasar tespitini ücret karşılığı yapmamaktadır, vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz."