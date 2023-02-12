https://sputniknews.com.tr/20230212/soylu-isim-vermeden-duyurmustu-masterchef-yarismacisi-ugur-kardas-gozaltina-alindi-1066917228.html
Soylu isim vermeden duyurmuştu: Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı
Soylu isim vermeden duyurmuştu: Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afganistan uyruklu birinin enkazdan çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını çaldığını iddia eden Masterchef'ta... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:52+0300
2023-02-12T09:52+0300
2023-02-12T09:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
masterchef
dezenformasyon
süleyman soylu
gözaltı
afgan
polis
uğur kardaş
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, peş peşe yaşanan 2 depremin ardından Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "Bir afeti yaşadık, bir afeti de en üstten en alta kadar hafızasını insanlığını kaybetmiş, insanlara karşı nankör olanlar sebebiyle sosyal medyada yaşıyoruz" demişti. Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim, videoda okumuş yazmış büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan video çekiyor, insan gibi konuşuyor" diyerek şöyle devam etmişti: Soylu'nun gözaltına alındığını açıkladığı kişinin Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş olduğu belirtildi. Kardaş, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afganın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin" iddiasında bulunmuştu.
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masterchef, dezenformasyon, süleyman soylu, gözaltı, afgan, polis, uğur kardaş
masterchef, dezenformasyon, süleyman soylu, gözaltı, afgan, polis, uğur kardaş
Soylu isim vermeden duyurmuştu: Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afganistan uyruklu birinin enkazdan çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını çaldığını iddia eden Masterchef'ta birinci olan Uğur Kardaş gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, peş peşe yaşanan 2 depremin ardından Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "Bir afeti yaşadık, bir afeti de en üstten en alta kadar hafızasını insanlığını kaybetmiş, insanlara karşı nankör olanlar sebebiyle sosyal medyada yaşıyoruz" demişti. Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim, videoda okumuş yazmış büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan video çekiyor, insan gibi konuşuyor" diyerek şöyle devam etmişti:
"Bir Afganlı çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık."
Soylu'nun gözaltına alındığını açıkladığı kişinin Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş olduğu belirtildi. Kardaş, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afganın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin" iddiasında bulunmuştu.