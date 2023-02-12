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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeye-verdigi-yanit-tepkilere-neden-olunca-turkcell-paylasimini-sildi-1066916956.html
Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi
Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi
Binlerce kişinin deprem nedeniyle sokaklarda kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Turkcell... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:42+0300
2023-02-12T09:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
turkcell
depremzede
yardım
fatura
twitter
tepki
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından en çok etkilenen illerden biri Gaziantep oldu. Yıkım sonucu binlerce kişinin sokakta kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Bir Turkcell abonesi deprem bölgesinde olduğu için Turkcell'den 159 liralık faturasının silinmesini istedi. Operatör "Faturanız 1 hafta ötelendi" mesajını gönderdi. Söz konusu mesaja farklı Twitter kullanıcıları tepki gösterince şirket paylaşımını sildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedelere-yardim-goturuyoruz-bahanesiyle-107-kilo-esrar-tasiyan-iki-supheli-yakalandi-1066916634.html
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turkcell, depremzede, yardım, fatura, twitter , tepki
turkcell, depremzede, yardım, fatura, twitter , tepki

Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi

09:42 12.02.2023
Turkcell
Turkcell - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
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Binlerce kişinin deprem nedeniyle sokaklarda kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Turkcell paylaşımını sildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından en çok etkilenen illerden biri Gaziantep oldu. Yıkım sonucu binlerce kişinin sokakta kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Bir Turkcell abonesi deprem bölgesinde olduğu için Turkcell'den 159 liralık faturasının silinmesini istedi. Operatör "Faturanız 1 hafta ötelendi" mesajını gönderdi. Söz konusu mesaja farklı Twitter kullanıcıları tepki gösterince şirket paylaşımını sildi.
Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı
09:32
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