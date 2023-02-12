https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeye-verdigi-yanit-tepkilere-neden-olunca-turkcell-paylasimini-sildi-1066916956.html

Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi

Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi

Binlerce kişinin deprem nedeniyle sokaklarda kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Turkcell... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T09:42+0300

2023-02-12T09:42+0300

2023-02-12T09:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

turkcell

depremzede

yardım

fatura

twitter

tepki

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından en çok etkilenen illerden biri Gaziantep oldu. Yıkım sonucu binlerce kişinin sokakta kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Bir Turkcell abonesi deprem bölgesinde olduğu için Turkcell'den 159 liralık faturasının silinmesini istedi. Operatör "Faturanız 1 hafta ötelendi" mesajını gönderdi. Söz konusu mesaja farklı Twitter kullanıcıları tepki gösterince şirket paylaşımını sildi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedelere-yardim-goturuyoruz-bahanesiyle-107-kilo-esrar-tasiyan-iki-supheli-yakalandi-1066916634.html

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turkcell, depremzede, yardım, fatura, twitter , tepki