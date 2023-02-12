https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeye-verdigi-yanit-tepkilere-neden-olunca-turkcell-paylasimini-sildi-1066916956.html
Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi
Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi
Binlerce kişinin deprem nedeniyle sokaklarda kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Turkcell... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:42+0300
2023-02-12T09:42+0300
2023-02-12T09:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
turkcell
depremzede
yardım
fatura
twitter
tepki
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından en çok etkilenen illerden biri Gaziantep oldu. Yıkım sonucu binlerce kişinin sokakta kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Bir Turkcell abonesi deprem bölgesinde olduğu için Turkcell'den 159 liralık faturasının silinmesini istedi. Operatör "Faturanız 1 hafta ötelendi" mesajını gönderdi. Söz konusu mesaja farklı Twitter kullanıcıları tepki gösterince şirket paylaşımını sildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedelere-yardim-goturuyoruz-bahanesiyle-107-kilo-esrar-tasiyan-iki-supheli-yakalandi-1066916634.html
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turkcell, depremzede, yardım, fatura, twitter , tepki
turkcell, depremzede, yardım, fatura, twitter , tepki
Depremzedeye verdiği yanıt tepkilere neden olunca Turkcell paylaşımını sildi
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Binlerce kişinin deprem nedeniyle sokaklarda kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Turkcell paylaşımını sildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından en çok etkilenen illerden biri Gaziantep oldu. Yıkım sonucu binlerce kişinin sokakta kaldığı günlerde Turkcell'in bir abonesine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu. Bir Turkcell abonesi deprem bölgesinde olduğu için Turkcell'den 159 liralık faturasının silinmesini istedi. Operatör "Faturanız 1 hafta ötelendi" mesajını gönderdi. Söz konusu mesaja farklı Twitter kullanıcıları tepki gösterince şirket paylaşımını sildi.