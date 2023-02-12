https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedelere-yardim-goturuyoruz-bahanesiyle-107-kilo-esrar-tasiyan-iki-supheli-yakalandi-1066916634.html
'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı
'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı
Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:32+0300
2023-02-12T09:32+0300
2023-02-12T09:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
deprem
kahramanmaraş
narkotik
depremzede
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esrar
uyuşturucu
gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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adana, deprem, kahramanmaraş, narkotik, depremzede, yardım, esrar, uyuşturucu, gözaltı, sorgu
adana, deprem, kahramanmaraş, narkotik, depremzede, yardım, esrar, uyuşturucu, gözaltı, sorgu
'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı
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Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.