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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedelere-yardim-goturuyoruz-bahanesiyle-107-kilo-esrar-tasiyan-iki-supheli-yakalandi-1066916634.html
'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı
'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı
Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:32+0300
2023-02-12T09:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
deprem
kahramanmaraş
narkotik
depremzede
yardım
esrar
uyuşturucu
gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-yikilan-otel-denetimden-gecemedigi-icin-muhurlenmisti-ancak-tekrar-acildigi-ortaya-cikti-1066916302.html
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adana, deprem, kahramanmaraş, narkotik, depremzede, yardım, esrar, uyuşturucu, gözaltı, sorgu
adana, deprem, kahramanmaraş, narkotik, depremzede, yardım, esrar, uyuşturucu, gözaltı, sorgu

'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo esrar taşıyan iki şüpheli yakalandı

09:32 12.02.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA-AW827010Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.
Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA-AW827010
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Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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