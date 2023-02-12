https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-yikilan-otel-denetimden-gecemedigi-icin-muhurlenmisti-ancak-tekrar-acildigi-ortaya-cikti-1066916302.html

Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı

Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı

Adıyaman'da depremin ardından yıkılan ISIAS Otel'in yapı denetiminden geçemeyerek mühürlendiği ortaya çıktı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T09:21+0300

2023-02-12T09:21+0300

2023-02-12T09:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

otel

adıyaman

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Onedio'nun haberine göre; Adıyaman'daki ISIAS Otel ile ilgili tüyleri diken diken yapan bir gerçek ortaya çıktı.ISIAS Otel, yapı denetiminden geçemediği için mühürlenmiş ve daha sonra tekrar açılmasına izin verilmiş.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/kuzey-kibrisli-voleybol-takimindan-16-kisi-depremde-hayatini-kaybetti-1066846329.html

adıyaman

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deprem, otel, adıyaman