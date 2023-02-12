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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-yikilan-otel-denetimden-gecemedigi-icin-muhurlenmisti-ancak-tekrar-acildigi-ortaya-cikti-1066916302.html
Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı
Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı
Adıyaman'da depremin ardından yıkılan ISIAS Otel'in yapı denetiminden geçemeyerek mühürlendiği ortaya çıktı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:21+0300
2023-02-12T09:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
otel
adıyaman
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Onedio'nun haberine göre; Adıyaman'daki ISIAS Otel ile ilgili tüyleri diken diken yapan bir gerçek ortaya çıktı.ISIAS Otel, yapı denetiminden geçemediği için mühürlenmiş ve daha sonra tekrar açılmasına izin verilmiş.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/kuzey-kibrisli-voleybol-takimindan-16-kisi-depremde-hayatini-kaybetti-1066846329.html
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deprem, otel, adıyaman
deprem, otel, adıyaman

Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı

09:21 12.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW823171Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı
Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW823171
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Adıyaman'da depremin ardından yıkılan ISIAS Otel'in yapı denetiminden geçemeyerek mühürlendiği ortaya çıktı.
Onedio'nun haberine göre; Adıyaman'daki ISIAS Otel ile ilgili tüyleri diken diken yapan bir gerçek ortaya çıktı.
ISIAS Otel, yapı denetiminden geçemediği için mühürlenmiş ve daha sonra tekrar açılmasına izin verilmiş.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti
10 Şubat, 15:24
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