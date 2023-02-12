https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-yikilan-otel-denetimden-gecemedigi-icin-muhurlenmisti-ancak-tekrar-acildigi-ortaya-cikti-1066916302.html
Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı
Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı
Adıyaman'da depremin ardından yıkılan ISIAS Otel'in yapı denetiminden geçemeyerek mühürlendiği ortaya çıktı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:21+0300
2023-02-12T09:21+0300
2023-02-12T09:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
otel
adıyaman
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Onedio'nun haberine göre; Adıyaman'daki ISIAS Otel ile ilgili tüyleri diken diken yapan bir gerçek ortaya çıktı.ISIAS Otel, yapı denetiminden geçemediği için mühürlenmiş ve daha sonra tekrar açılmasına izin verilmiş.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/kuzey-kibrisli-voleybol-takimindan-16-kisi-depremde-hayatini-kaybetti-1066846329.html
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deprem, otel, adıyaman
Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı
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Adıyaman'da depremin ardından yıkılan ISIAS Otel'in yapı denetiminden geçemeyerek mühürlendiği ortaya çıktı.
Onedio'nun haberine
göre; Adıyaman'daki ISIAS Otel ile ilgili tüyleri diken diken yapan bir gerçek ortaya çıktı.
ISIAS Otel, yapı denetiminden geçemediği için mühürlenmiş ve daha sonra tekrar açılmasına izin verilmiş.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.