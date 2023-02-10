https://sputniknews.com.tr/20230210/kuzey-kibrisli-voleybol-takimindan-16-kisi-depremde-hayatini-kaybetti-1066846329.html
Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T15:24+0300
2023-02-10T15:24+0300
2023-02-10T15:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kuzey kıbrıs
tvf
deprem
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TVF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
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kuzey kıbrıs, tvf, deprem
kuzey kıbrıs, tvf, deprem
Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
TVF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.