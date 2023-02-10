https://sputniknews.com.tr/20230210/kuzey-kibrisli-voleybol-takimindan-16-kisi-depremde-hayatini-kaybetti-1066846329.html

Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-10T15:24+0300

2023-02-10T15:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kuzey kıbrıs

tvf

deprem

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TVF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

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