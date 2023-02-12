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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/oguzhan-ugur-hakkinda-istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-tarafindan-sorusturma-baslatildi-1066929375.html
Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
BaBalaTV'nin Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarından dolayı Oğuzhan Uğur... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T18:28+0300
2023-02-12T18:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
oğuzhan uğur
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Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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türkiye, deprem, oğuzhan uğur
türkiye, deprem, oğuzhan uğur

Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

18:28 12.02.2023
© Fotoğraf : YoutubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Fotoğraf : Youtube
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BaBalaTV'nin Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarından dolayı Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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