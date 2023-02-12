https://sputniknews.com.tr/20230212/muharrem-ince-imar-affi-ile-ovunenler-neden-tutuklanmiyor-1066934909.html

Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor?

Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 10 ili vuran, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yapıların hasar alarak çökmesi ve... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T22:33+0300

2023-02-12T22:33+0300

2023-02-12T22:33+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

muharrem ince

memleket partisi

deprem

maraş

kahramanmaraş

imar

imar affı

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6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Büyük felakette can kayıpları 29 bini geçti. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Müteahhitlerin elbette suçu vardır ve yargılanmalıdırlar. Peki o yapıların zeminine bakmadan izin verenler, yapı denetim işini yapanlar, iskan ruhsatı verenler, imar affı çıkaranlar ve imar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?"

https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeler-icin-rtuk-destekli-turkiye-tek-yurek-kampanyasi-40-tv-kanali-katilacak-1066934715.html

maraş

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