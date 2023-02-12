https://sputniknews.com.tr/20230212/muharrem-ince-imar-affi-ile-ovunenler-neden-tutuklanmiyor-1066934909.html
Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor?
Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 10 ili vuran, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yapıların hasar alarak çökmesi ve... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T22:33+0300
2023-02-12T22:33+0300
2023-02-12T22:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
muharrem ince
memleket partisi
deprem
maraş
kahramanmaraş
imar
imar affı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066366639_3:0:1025:575_1920x0_80_0_0_65d0ebdafbfb349d7e1219fbd8e5a9f6.jpg
6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Büyük felakette can kayıpları 29 bini geçti. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Müteahhitlerin elbette suçu vardır ve yargılanmalıdırlar. Peki o yapıların zeminine bakmadan izin verenler, yapı denetim işini yapanlar, iskan ruhsatı verenler, imar affı çıkaranlar ve imar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?"
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeler-icin-rtuk-destekli-turkiye-tek-yurek-kampanyasi-40-tv-kanali-katilacak-1066934715.html
maraş
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066366639_130:0:897:575_1920x0_80_0_0_9a8c7d352ef347b78f6208d09254f285.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muharrem ince, memleket partisi, deprem, maraş, kahramanmaraş, imar, imar affı
muharrem ince, memleket partisi, deprem, maraş, kahramanmaraş, imar, imar affı
Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor?
Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 10 ili vuran, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yapıların hasar alarak çökmesi ve müteahhitlerin yargılanması konusunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Büyük felakette can kayıpları 29 bini geçti.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Müteahhitlerin elbette suçu vardır ve yargılanmalıdırlar. Peki o yapıların zeminine bakmadan izin verenler, yapı denetim işini yapanlar, iskan ruhsatı verenler, imar affı çıkaranlar ve imar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?"