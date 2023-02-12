https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeler-icin-rtuk-destekli-turkiye-tek-yurek-kampanyasi-40-tv-kanali-katilacak-1066934715.html
Depremzedeler için RTÜK destekli 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası: 40 TV kanalı katılacak
Depremzedeler için RTÜK destekli 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası: 40 TV kanalı katılacak
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için 8 ulusal televizyon kanalının 15 Şubat Çarşamba ortak yayına geçeceği... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T22:23+0300
2023-02-12T22:23+0300
2023-02-12T22:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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deprem
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kahramanmaraş
yardım
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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada, RTÜK tarafından desteklenen 15 Şubat'ta depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenecek yardım kampanyasına dernek bünyesindeki 40 kanalın katılacağı aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. 8 büyük televizyon kanalı büyük bir duyarlılık göstermişlerdir. Biz de dernek olarak karınca kararınca üyelerimizle bu yayına destek vereceğiz" ifadesini kullandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için düzenlenecek 'Türkiye Tek Yürek' isimli yardım kampanyası kapsamında kanallar 15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de ortak yayına geçecek. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay'a bağışlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230212/enkazdan-156-saat-sonra-kurtulan-9-yasindaki-semihin-muslera-hayali-gercek-oldu-1066933648.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tv, kampanya, deprem, maraş, kahramanmaraş, yardım
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tv, kampanya, deprem, maraş, kahramanmaraş, yardım
Depremzedeler için RTÜK destekli 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası: 40 TV kanalı katılacak
22:23 12.02.2023 (güncellendi: 22:36 12.02.2023) Abone ol
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için 8 ulusal televizyon kanalının 15 Şubat Çarşamba ortak yayına geçeceği 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bünyesindeki 40 kanalla katılacağı bildirildi.
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada, RTÜK tarafından desteklenen 15 Şubat'ta depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenecek yardım kampanyasına dernek bünyesindeki 40 kanalın katılacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. 8 büyük televizyon kanalı büyük bir duyarlılık göstermişlerdir. Biz de dernek olarak karınca kararınca üyelerimizle bu yayına destek vereceğiz" ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için düzenlenecek 'Türkiye Tek Yürek' isimli yardım kampanyası kapsamında kanallar 15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de ortak yayına geçecek.
Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay'a bağışlanacak.