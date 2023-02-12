https://sputniknews.com.tr/20230212/enkazdan-156-saat-sonra-kurtulan-9-yasindaki-semihin-muslera-hayali-gercek-oldu-1066933648.html

Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu

Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-12T22:14+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

galatasaray

fernando muslera

maraş

kahramanmaraş

deprem

forma

hastane

gaziantep

nurdağı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi. Hastaneye getirilen Semih'in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Fernando Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim? Sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Semih ise "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra "Bir isteğin var mı?" diye soran Muslera, "Formanı istiyorum" cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.

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galatasaray, fernando muslera, maraş, kahramanmaraş, deprem, forma, hastane, gaziantep, nurdağı