Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/enkazdan-156-saat-sonra-kurtulan-9-yasindaki-semihin-muslera-hayali-gercek-oldu-1066933648.html
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T22:14+0300
2023-02-12T22:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
galatasaray
fernando muslera
maraş
kahramanmaraş
deprem
forma
hastane
gaziantep
nurdağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066933798_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ad025d652a2ddbdafe674fe98034f537.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi. Hastaneye getirilen Semih'in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Fernando Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim? Sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Semih ise "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra "Bir isteğin var mı?" diye soran Muslera, "Formanı istiyorum" cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/madencilerden-mesaj-saglam-binalar-insa-edin-ki-baska-analar-babalar-cocuklar-aglamasin-1066933550.html
maraş
kahramanmaraş
gaziantep
nurdağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066933798_117:0:1317:900_1920x0_80_0_0_a52ec735ef06d4ff4efefb1d12e58bde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fernando muslera, maraş, kahramanmaraş, deprem, forma, hastane, gaziantep, nurdağı
galatasaray, fernando muslera, maraş, kahramanmaraş, deprem, forma, hastane, gaziantep, nurdağı

Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu

22:14 12.02.2023 (güncellendi: 22:19 12.02.2023)
© İHAGaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi.
Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.
Hastaneye getirilen Semih'in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Fernando Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.
Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim? Sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Semih ise "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi.
Daha sonra "Bir isteğin var mı?" diye soran Muslera, "Formanı istiyorum" cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.
Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi madencileri, deprem bölgesinde çok can kurtardı. Depremzedelerin kahramanı olan madenciler kaldıkları okulun sınıfına duygu yüklü mesaj bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Madencilerden mesaj: 'Sağlam binalar inşa edin ki, başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın'
22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала