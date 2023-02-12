https://sputniknews.com.tr/20230212/enkazdan-156-saat-sonra-kurtulan-9-yasindaki-semihin-muslera-hayali-gercek-oldu-1066933648.html
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T22:14+0300
2023-02-12T22:14+0300
2023-02-12T22:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
galatasaray
fernando muslera
maraş
kahramanmaraş
deprem
forma
hastane
gaziantep
nurdağı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi. Hastaneye getirilen Semih'in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Fernando Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim? Sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Semih ise "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra "Bir isteğin var mı?" diye soran Muslera, "Formanı istiyorum" cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/madencilerden-mesaj-saglam-binalar-insa-edin-ki-baska-analar-babalar-cocuklar-aglamasin-1066933550.html
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galatasaray, fernando muslera, maraş, kahramanmaraş, deprem, forma, hastane, gaziantep, nurdağı
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih'in 'Muslera' hayali gerçek oldu
22:14 12.02.2023 (güncellendi: 22:19 12.02.2023) Abone ol
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi.
Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.
Hastaneye getirilen Semih'in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Fernando Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.
Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim? Sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Semih ise "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi.
Daha sonra "Bir isteğin var mı?" diye soran Muslera, "Formanı istiyorum" cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.