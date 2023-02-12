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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/madencilerden-mesaj-saglam-binalar-insa-edin-ki-baska-analar-babalar-cocuklar-aglamasin-1066933550.html
Madencilerden mesaj: 'Sağlam binalar inşa edin ki, başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın'
Madencilerden mesaj: 'Sağlam binalar inşa edin ki, başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın'
Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi madencileri, kaldıkları okulun sınıfına bir mesaj bıraktı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T22:01+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
madenci
mesaj
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındakileri kurtarmak için TTK Madenci ekipleri adeta zamanla yarıştı. Madenciler, sürünerek girdikleri enkaz altından can kurtarmaya devam ederken dinlenmek için kaldıkları okulun sınıfındaki tahtaya yazı yazdılar ve helallik istediler. Depremzedelerin kahramanı olan madencilerin yazı tahtasına bıraktıkları mesaj şu şekilde:
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türkiye, deprem, madenci, mesaj
türkiye, deprem, madenci, mesaj

Madencilerden mesaj: 'Sağlam binalar inşa edin ki, başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın'

22:01 12.02.2023
© İHA / GÜLCAN ÇOLAKZonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi madencileri, deprem bölgesinde çok can kurtardı. Depremzedelerin kahramanı olan madenciler kaldıkları okulun sınıfına duygu yüklü mesaj bıraktı.
Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi madencileri, deprem bölgesinde çok can kurtardı. Depremzedelerin kahramanı olan madenciler kaldıkları okulun sınıfına duygu yüklü mesaj bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK
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Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi madencileri, kaldıkları okulun sınıfına bir mesaj bıraktı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındakileri kurtarmak için TTK Madenci ekipleri adeta zamanla yarıştı. Madenciler, sürünerek girdikleri enkaz altından can kurtarmaya devam ederken dinlenmek için kaldıkları okulun sınıfındaki tahtaya yazı yazdılar ve helallik istediler.
Depremzedelerin kahramanı olan madencilerin yazı tahtasına bıraktıkları mesaj şu şekilde:
"Bizler Zonguldak madencileriyiz. Sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinizi iyi çalışıp aranızda çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin, edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın. Yetim öksüz kalmasın sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın. Not: Sevgili öğretmenim bizler sınıfları okulda kullandık. İmkanlarımız dahilinde temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz hakkınızı helal edin. TTK Üzülmez Müessesi.”
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