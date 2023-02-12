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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hataydan-kutahyadaki-kizinin-yanina-gelen-depremzede-cikan-yanginda-yasamini-yitirdi-1066935706.html
Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında yaşamını yitirdi
Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T23:34+0300
2023-02-12T23:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
yangın
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ölü
kız
ev
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Kütahya Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip (64) ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangının, binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıktığı ve dumanların binanın içini sardığı belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremzedeler-icin-rtuk-destekli-turkiye-tek-yurek-kampanyasi-40-tv-kanali-katilacak-1066934715.html
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hatay, deprem, yangın, depremzede, ölü, kız, ev
hatay, deprem, yangın, depremzede, ölü, kız, ev

Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında yaşamını yitirdi

23:34 12.02.2023
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Kütahya Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip (64) ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangının, binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıktığı ve dumanların binanın içini sardığı belirlendi.
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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