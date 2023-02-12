Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hatay-ve-adiyamanda-hasarli-binalardan-hirsizlik-yapanlar-yakalandi-1066920773.html
Hatay ve Adıyaman'da hasarlı binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı
Hatay ve Adıyaman'da hasarlı binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adıyaman'da, hasar gören binalardan hırsızlık yapan ve vatandaşların araçlarını çalan zanlılar... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:47+0300
2023-02-12T12:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yağma
yağmalama
deprem
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Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da dün Odabaşı Mahallesi'nde Nihat Ö'nün üzerinde uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 3 kutu fişek ele geçirildi.Altınçay Mahallesi'nde de hırsızlık yapan Ersin D. yakalandı, çaldığı 12 telefon ve bilgisayar kasasına el konuldu.Kışlasaray Mahallesi'nde tekel bayisini yağmalayan bir kişi gözaltına alındı.Odabaşı Mahallesi'nde çalıntı bir araçtaki Zekeriya H, Muhammed H. ve Cuma S. durduruldu. Bu kişilerin üzerinde 26 bin 200 lira ele geçirildi.Yapılan trafik uygulamasında ise çalıntı olduğu belirlenen bir araçtaki Bilal B. ve Muhammed M. gözaltına alındı.Uğur Mumcu Bulvarı'nda yakalanan Mehmet A. ve Cevdet D'nin bulunduğu araçta 1 pompalı tüfek, 2 telefon ve 3 bin lira ele geçirildi.Hatay'ın İskenderun ilçesinde dört ayrı olayda yağma yaptıkları belirlenen 7 kişide bulunan 2 bin 815 lira, 2 tabanca ve 3 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.Reyhanlı ilçesinde, Antakya'da hırsızlık yaptığı tespit edilen Mustafa A. ve Remzi S. yakalanırken, 1 motosiklet, 8 telefon ve 2 bin 780 lira ele geçirildi.Depremin ardından beş ayrı yağma olayına karıştıkları belirlenen 7 kişi yakalandı. Olayda, dizüstü bilgisayar, tablet, altın kolye, 10 sikke, 2 bin 215 lira ve çalıntı araca el konuldu.Adıyaman'da 1750 lira ve 6 kol saati çalanların da aralarında olduğu 7 kişi ile iki farklı iş yerinden 4 telefon, 1 tablet, 3 akıllı saat ve kulaklık çalan 2 kişi gözaltına alındı.Başka bir olayda ise enkazdaki binanın ikinci katından 3 yüzük, küpe, kolye, telefon ile 2 saat ve 1 parfümle atlayıp kaçmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/soylu-isim-vermeden-duyurmustu-masterchef-yarismacisi-ugur-kardas-gozaltina-alindi-1066917228.html
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yağma, yağmalama, deprem
yağma, yağmalama, deprem

Hatay ve Adıyaman'da hasarlı binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı

12:47 12.02.2023
© AAHatay ve Adıyaman'da hasarlı binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı
Hatay ve Adıyaman'da hasarlı binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adıyaman'da, hasar gören binalardan hırsızlık yapan ve vatandaşların araçlarını çalan zanlılar yakalandı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da dün Odabaşı Mahallesi'nde Nihat Ö'nün üzerinde uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 3 kutu fişek ele geçirildi.
Altınçay Mahallesi'nde de hırsızlık yapan Ersin D. yakalandı, çaldığı 12 telefon ve bilgisayar kasasına el konuldu.
Kışlasaray Mahallesi'nde tekel bayisini yağmalayan bir kişi gözaltına alındı.
Odabaşı Mahallesi'nde çalıntı bir araçtaki Zekeriya H, Muhammed H. ve Cuma S. durduruldu. Bu kişilerin üzerinde 26 bin 200 lira ele geçirildi.
Yapılan trafik uygulamasında ise çalıntı olduğu belirlenen bir araçtaki Bilal B. ve Muhammed M. gözaltına alındı.
Uğur Mumcu Bulvarı'nda yakalanan Mehmet A. ve Cevdet D'nin bulunduğu araçta 1 pompalı tüfek, 2 telefon ve 3 bin lira ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dört ayrı olayda yağma yaptıkları belirlenen 7 kişide bulunan 2 bin 815 lira, 2 tabanca ve 3 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.
Reyhanlı ilçesinde, Antakya'da hırsızlık yaptığı tespit edilen Mustafa A. ve Remzi S. yakalanırken, 1 motosiklet, 8 telefon ve 2 bin 780 lira ele geçirildi.
Depremin ardından beş ayrı yağma olayına karıştıkları belirlenen 7 kişi yakalandı. Olayda, dizüstü bilgisayar, tablet, altın kolye, 10 sikke, 2 bin 215 lira ve çalıntı araca el konuldu.
Adıyaman'da 1750 lira ve 6 kol saati çalanların da aralarında olduğu 7 kişi ile iki farklı iş yerinden 4 telefon, 1 tablet, 3 akıllı saat ve kulaklık çalan 2 kişi gözaltına alındı.
Başka bir olayda ise enkazdaki binanın ikinci katından 3 yüzük, küpe, kolye, telefon ile 2 saat ve 1 parfümle atlayıp kaçmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Soylu isim vermeden duyurmuştu: Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı
09:52
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