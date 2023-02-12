https://sputniknews.com.tr/20230212/galatasarayin-eski-japon-futbolcusu-nagatomodan-depremzedelere-turkce-yardim-cagrisi-1066924662.html

Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı

Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T14:17+0300

2023-02-12T14:17+0300

2023-02-12T14:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yuto nagatomo

galatasaray

deprem

başsağlığı

futbol

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan futbolcu Yuto Nagatomo, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" ifadelerini kullandı. Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.

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yuto nagatomo, galatasaray, deprem, başsağlığı, futbol