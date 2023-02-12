https://sputniknews.com.tr/20230212/galatasarayin-eski-japon-futbolcusu-nagatomodan-depremzedelere-turkce-yardim-cagrisi-1066924662.html
Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı
Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T14:17+0300
2023-02-12T14:17+0300
2023-02-12T14:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yuto nagatomo
galatasaray
deprem
başsağlığı
futbol
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan futbolcu Yuto Nagatomo, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" ifadelerini kullandı. Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/katar-emiri-seyh-temim-turkiyeye-geliyor-1066919810.html
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yuto nagatomo, galatasaray, deprem, başsağlığı, futbol
yuto nagatomo, galatasaray, deprem, başsağlığı, futbol
Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı
14:17 12.02.2023 (güncellendi: 14:20 12.02.2023) Abone ol
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin bilgilendirdiği yardım kampanyasını paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan futbolcu Yuto Nagatomo, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" ifadelerini kullandı. Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.