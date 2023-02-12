Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/galatasarayin-eski-japon-futbolcusu-nagatomodan-depremzedelere-turkce-yardim-cagrisi-1066924662.html
Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı
Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T14:17+0300
2023-02-12T14:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yuto nagatomo
galatasaray
deprem
başsağlığı
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104133/56/1041335646_0:278:2000:1403_1920x0_80_0_0_c1fdcc5b483fa519bb3ebfd3a2015dcb.jpg
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan futbolcu Yuto Nagatomo, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" ifadelerini kullandı. Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/katar-emiri-seyh-temim-turkiyeye-geliyor-1066919810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104133/56/1041335646_0:91:2000:1591_1920x0_80_0_0_22ac2812f70380f047b0af6cf8bd3bd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yuto nagatomo, galatasaray, deprem, başsağlığı, futbol
yuto nagatomo, galatasaray, deprem, başsağlığı, futbol

Galatasaray'ın eski Japon futbolcusu Nagatomo'dan depremzedeler için Türkçe yardım çağrısı

14:17 12.02.2023 (güncellendi: 14:20 12.02.2023)
© Fotoğraf : Instagram/Yuto NagatomoYuto Nagatomo
Yuto Nagatomo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Fotoğraf : Instagram/Yuto Nagatomo
Abone olTelegram
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin bilgilendirdiği yardım kampanyasını paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan futbolcu Yuto Nagatomo, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" ifadelerini kullandı. Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала