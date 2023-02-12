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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/katar-emiri-seyh-temim-turkiyeye-geliyor-1066919810.html
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:15+0300
2023-02-12T12:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
katar
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.
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katar

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor

12:15 12.02.2023 (güncellendi: 12:16 12.02.2023)
© REUTERS / Hamad I MohammedKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.
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