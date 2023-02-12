https://sputniknews.com.tr/20230212/katar-emiri-seyh-temim-turkiyeye-geliyor-1066919810.html
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:15+0300
2023-02-12T12:15+0300
2023-02-12T12:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
katar
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
katar
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
12:15 12.02.2023 (güncellendi: 12:16 12.02.2023) Abone ol
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.