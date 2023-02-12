https://sputniknews.com.tr/20230212/katar-emiri-seyh-temim-turkiyeye-geliyor-1066919810.html

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

katar

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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.

katar

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