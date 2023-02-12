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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/bakanlik-duyurdu-10-ilde-issizlik-odenekleri-15-subatta-yatirilacak-1066916784.html
Bakanlık duyurdu: 10 ilde işsizlik ödenekleri 15 Şubat'ta yatırılacak
Bakanlık duyurdu: 10 ilde işsizlik ödenekleri 15 Şubat'ta yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:39+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
işsiz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu.Bakanlık, depremden etkilinen illerde İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği'nin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-yikilan-otel-denetimden-gecemedigi-icin-muhurlenmisti-ancak-tekrar-acildigi-ortaya-cikti-1066916302.html
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deprem, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, işsiz
deprem, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, işsiz

Bakanlık duyurdu: 10 ilde işsizlik ödenekleri 15 Şubat'ta yatırılacak

09:39 12.02.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu.
Bakanlık, depremden etkilinen illerde İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği'nin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye."
Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Adıyaman’da yıkılan otel denetimden geçemediği için mühürlenmişti ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı
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