https://sputniknews.com.tr/20230212/21-yasindaki-rukiye-153-saatte-enkaz-altindan-kurtarildi-1066921684.html
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı
Adıyaman’da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi’nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:18+0300
2023-02-12T13:18+0300
2023-02-12T13:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
deprem
afad
jandarma
jandarma arama kurtarma (jak)
arama kurtarma
adıyaman
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921538_0:233:1600:1133_1920x0_80_0_0_7dc0c3d7186f1226284921382a6d89a1.jpg
Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hatayda-patladi-denilen-barajda-su-yok-1066920334.html
adıyaman
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921538_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_142db3be74653ab8a8d953ffa34b5237.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enkaz, deprem, afad, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak), arama kurtarma, adıyaman, kahramanmaraş
enkaz, deprem, afad, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak), arama kurtarma, adıyaman, kahramanmaraş
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı
Abone ol
Adıyaman’da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi’nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız ambulansa alındığında kurtarma sevincini alkışlarla kutlayan arama kurtarma ekiplerinin birbirlerine ağlayarak sarıldığı anlar herkesi duygulandırdı.
Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.