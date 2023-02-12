https://sputniknews.com.tr/20230212/21-yasindaki-rukiye-153-saatte-enkaz-altindan-kurtarildi-1066921684.html

21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı

21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı

Adıyaman’da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi’nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T13:18+0300

2023-02-12T13:18+0300

2023-02-12T13:18+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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afad

jandarma

jandarma arama kurtarma (jak)

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adıyaman

kahramanmaraş

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Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/hatayda-patladi-denilen-barajda-su-yok-1066920334.html

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