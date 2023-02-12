Türkiye
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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/21-yasindaki-rukiye-153-saatte-enkaz-altindan-kurtarildi-1066921684.html
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı
Adıyaman’da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi’nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:18+0300
2023-02-12T13:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
deprem
afad
jandarma
jandarma arama kurtarma (jak)
arama kurtarma
adıyaman
kahramanmaraş
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Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hatayda-patladi-denilen-barajda-su-yok-1066920334.html
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enkaz, deprem, afad, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak), arama kurtarma, adıyaman, kahramanmaraş
enkaz, deprem, afad, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak), arama kurtarma, adıyaman, kahramanmaraş

21 yaşındaki Rukiye 153. saatte enkaz altından kurtarıldı

13:18 12.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR-AW827183Adıyaman'da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi'nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı.
Adıyaman'da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi'nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR-AW827183
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Adıyaman’da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi’nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız ambulansa alındığında kurtarma sevincini alkışlarla kutlayan arama kurtarma ekiplerinin birbirlerine ağlayarak sarıldığı anlar herkesi duygulandırdı.
Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.
Hatay’da ‘patladı’ denilen barajda su yok - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
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