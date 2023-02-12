https://sputniknews.com.tr/20230212/hatayda-patladi-denilen-barajda-su-yok-1066920334.html
Hatay’da ‘patladı’ denilen barajda su yok
Hatay’da ‘patladı’ denilen barajda su yok
Hatay’da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce halkı korku ve paniğe itmek için... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:40+0300
2023-02-12T12:40+0300
2023-02-12T12:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
baraj
deprem
hatay
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Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay’da, önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ‘Baraj patladı kaçın’ şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Baraj ve çevresi dron ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230212/mueahhit-yavuz-karakus-gurcistana-kacmaya-calisirken-istanbulda-yakalandi-1066920028.html
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baraj, deprem, hatay
Hatay’da ‘patladı’ denilen barajda su yok
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Hatay’da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce halkı korku ve paniğe itmek için kapaklarının patladığı iddia edilen Yarseli Barajı'nda su oranının çok düşük olduğu görüldü.
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay’da, önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ‘Baraj patladı kaçın’ şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı.
Baraj ve çevresi dron ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.