https://sputniknews.com.tr/20230212/hatayda-patladi-denilen-barajda-su-yok-1066920334.html

Hatay’da ‘patladı’ denilen barajda su yok

Hatay’da ‘patladı’ denilen barajda su yok

Hatay’da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce halkı korku ve paniğe itmek için... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T12:40+0300

2023-02-12T12:40+0300

2023-02-12T12:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

baraj

deprem

hatay

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Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay’da, önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ‘Baraj patladı kaçın’ şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Baraj ve çevresi dron ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230212/mueahhit-yavuz-karakus-gurcistana-kacmaya-calisirken-istanbulda-yakalandi-1066920028.html

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