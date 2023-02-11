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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/nazillide-meslek-lisesiler-depremzedeler-icin-unlu-bozdogan-sobasi-uretiyor-1066894553.html
Nazilli'de meslek lisesiler depremzedeler için ünlü Bozdoğan sobası üretiyor
Nazilli'de meslek lisesiler depremzedeler için ünlü Bozdoğan sobası üretiyor
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:26+0300
2023-02-11T17:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aydın
nazilli
meslek
meslek lisesi
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Günlük 100 soba imalatını hedefleyen gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun metal işleri atölyesindeki makineleri kullanarak üretimlerini sürdürüyor. Hızlı yanması ve ısı açısından verimli olması ile bilinen Bozdoğan sobası üretimi yapan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler var güçleri ile imalat yapmaya devam ediyor. Metal İşleri Bölümü öğretmenlerinin gözetiminde imalat yapan bilgisayar öğretmeninden tarih öğretmenine, müdüründen hizmetlisine kadar öğrencilerin desteği ile üretilen sobalar deprem bölgesindeki vatandaşları ısıtacak.Depremzedeler için soba imalatına yardıma gelen öğrencilerden Vedat Portakal, "Öğretmenlerimizle birlikte soba imalatı yapıyoruz. Depremzedelerimizin ısınması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz” dedi.Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şuayip Çiçek, “Meslek lisesi öğretmenleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durum karşısında kendimize görev edindik. Depremzede vatandaşlarımıza yardımda bulunmak için soba imal ediyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımız destek veriyor” ifadelerini kullandı.Okulun Metal İşleri Bölüm Şefi Hasan Hüseyin Sezer ise, "Bölgemizde Bozdoğan sobası olarak bilinen odun sobası imalatını yapıyoruz. Osmaniye iline gönderilecek olan ilk etapta üreteceğimiz 100 sobayı göndereceğiz” diye konuştu.Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gıdadan kıyafete kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın talimatları ile sobalarımız üreterek acil ihtiyaç duyulan yerlere ulaştıracağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/iyi-parti-genel-baskani-aksener-deprem-bolgesini-ziyaret-etti-1066891872.html
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aydın, nazilli, meslek, meslek lisesi
aydın, nazilli, meslek, meslek lisesi

Nazilli'de meslek lisesiler depremzedeler için ünlü Bozdoğan sobası üretiyor

17:26 11.02.2023 (güncellendi: 17:27 11.02.2023)
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Günlük 100 soba imalatını hedefleyen gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun metal işleri atölyesindeki makineleri kullanarak üretimlerini sürdürüyor.
Hızlı yanması ve ısı açısından verimli olması ile bilinen Bozdoğan sobası üretimi yapan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler var güçleri ile imalat yapmaya devam ediyor.
Metal İşleri Bölümü öğretmenlerinin gözetiminde imalat yapan bilgisayar öğretmeninden tarih öğretmenine, müdüründen hizmetlisine kadar öğrencilerin desteği ile üretilen sobalar deprem bölgesindeki vatandaşları ısıtacak.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
© ALİ SOYDEMİR-AW826697Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
1/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
2/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
3/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
4/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
5/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
6/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
7/7
© ALİ SOYDEMİR-AW826697
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.
Depremzedeler için soba imalatına yardıma gelen öğrencilerden Vedat Portakal, "Öğretmenlerimizle birlikte soba imalatı yapıyoruz. Depremzedelerimizin ısınması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz” dedi.
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şuayip Çiçek, “Meslek lisesi öğretmenleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durum karşısında kendimize görev edindik. Depremzede vatandaşlarımıza yardımda bulunmak için soba imal ediyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımız destek veriyor” ifadelerini kullandı.
Okulun Metal İşleri Bölüm Şefi Hasan Hüseyin Sezer ise, "Bölgemizde Bozdoğan sobası olarak bilinen odun sobası imalatını yapıyoruz. Osmaniye iline gönderilecek olan ilk etapta üreteceğimiz 100 sobayı göndereceğiz” diye konuştu.
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gıdadan kıyafete kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın talimatları ile sobalarımız üreterek acil ihtiyaç duyulan yerlere ulaştıracağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremden etkilenen Adıyaman merkezde depremzedelerle bir araya geldi. ( İYİ Parti - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesini ziyaret etti
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