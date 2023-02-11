https://sputniknews.com.tr/20230211/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-yakin-hafizasindaki-en-buyuk-felaketten-daha-yikici-depremlerdi-1066881400.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 99 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcıydı depremler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 99 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcıydı depremler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17 Ağustos 1999'daki depremden 3 kat daha büyük ve yıkıcı olduğunu söyledi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T14:37+0300

2023-02-11T14:37+0300

2023-02-11T14:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

deprem

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Diyarbakır'da çadır kent ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl içerisinde deprem konutlarının yeniden inşa edileceğini, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin ülke genelinde uzaktan eğitime geçeceğini de bildirdi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir.Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır.1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale, Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz Deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır.Can kaybımız 21 bin 43'e yükseldi, depremlerde 80 bin 97 kişi de yaralandı.Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

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recep tayyip erdoğan, deprem