https://sputniknews.com.tr/20230211/bm-acil-yardim-koordinatoru-bu-deprem-son-100-yil-icinde-yasanan-en-kotu-olay-1066895275.html

BM Acil Yardım Koordinatörü: Bu deprem son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay

BM Acil Yardım Koordinatörü: Bu deprem son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay

BM acil yardım koordinatörü Martin Griffiths, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremleri için, "Bu deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T17:42+0300

2023-02-11T17:42+0300

2023-02-11T17:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bm

deprem

birleşmiş milletler (bm)

martin griffiths

kahramanmaraş

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Birleşmiş Milletler acil yardım koordinatörü Martin Griffiths, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından can kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Martin Griffiths, Türkiye ve Suriye'deki can kaybının "iki katına çıkabileceğini" savundu.Griffiths, "Bir yandan son derece sarsıcı. Bu moloz dağlarında hala insanların olduğu fikri, bazıları hala hayatta, birçoğu ölü. Henüz ölen insanların nihai sayısını gerçekten saymaya başlamadık. Öte yandan, son 100 yılın en feci depremine karşı olağanüstü bir tepki var" diye konuştu.Olay yerini nasıl tanımlayacağı sorulduğunda Griffiths, "atık gibi görünen ama aslında aileleri barındıran bir bina olan olağanüstü çarpık bir sahne" yanıtını verdi.Griffiths, "Sonunun nereye varabileceğine dair pek çok söylenti var. Tabii ki Suriye'nin de sayısı var... Bence tam olarak tahmin etmek çok zor, çünkü enkazın altına girmeniz gerekiyor ama eminim iki katına ya da daha fazlasına çıkacak. Bu dehşet verici" dedi.Griffiths, BM'nin önümüzdeki haftalarda Türkiye ve Suriye için ayrı ayrı çağrılar yapacağını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230211/nazillide-meslek-lisesiler-depremzedeler-icin-unlu-bozdogan-sobasi-uretiyor-1066894553.html

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