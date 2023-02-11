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https://sputniknews.com.tr/20230211/beyaz-sarayda-biden-lula-gorusmesi-1066871533.html
Beyaz Saray'da Biden-Lula görüşmesi
Beyaz Saray'da Biden-Lula görüşmesi
ABD Başkanı Biden, resmi temaslar için ülkeyi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı Beyaz Saray’da ağırladı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T04:44+0300
2023-02-11T04:44+0300
dünya
brezilya
luiz inacio lula da silva
lula da silva
abd
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görüşme
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ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya lideri Lula da Silva'yı Beyaz Saray dışında karşıladı. İki lider daha sonra Oval Ofis'te kameraların karşısına çıktı.6 Ocak 2021 ABD’de, 8 Ocak 2023’te de Brezilya’da yaşanan Kongre baskınları nedeniyle iki ülkenin gündemlerinin benzerlikler gösterdiğini belirten Biden, "Her iki ulusumuzun da güçlü demokrasileri son zamanlarda sınandı ve kurumlarımız tehlikeye girdi ancak demokrasi galip geldi" dedi.Biden, ABD’nin Brezilya demokrasisine ve halkının özgür iradesine her zaman destek verdiklerini söyleyerek, "Yarımküredeki en büyük iki demokrasi olan Brezilya ve ABD birlikte dayanışma içinde duruyor, demokratik kurumlarımıza büyük değer vererek siyasi şiddeti reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Ortak değerler ve halkları arasındaki güçlü bağların, özellikle iklim krizi gibi küresel zorluklara karşı iki ülkeyi aynı sayfaya koyduğunu kaydeden Biden, "Şu an ülkelerimiz ve bana göre dünya için önemli" diye konuştu.Brezilya Devlet Başkanı Lula da kendisinden önceki iktidara gönderme yaparak, Brezilya'nın '4 yıldır dünyadan yalıtıldığını' öne sürdü.Biden’a Brezilya’ya verdiği destek için teşekkür eden Lula, başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere, ekonomik sorunlar, insan hakları ve güvenlik gibi ortak sorunlar konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.Brezilya'daki olaylarBrezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu koltuğundan etmişti.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da zorla girmesine engel olamamıştı.Son seçimleri kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/brezilyada-senato-baskanligini-devlet-baskani-lulanin-destekledigi-aday-kazandi-1066518080.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, abd, joe biden, beyaz saray, görüşme, güney amerika
brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, abd, joe biden, beyaz saray, görüşme, güney amerika

Beyaz Saray'da Biden-Lula görüşmesi

04:44 11.02.2023
© AP Photo / Jonathan ErnstABD Başkanı Biden, resmi temaslar için ülkeyi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı Beyaz Saray’da ağırladı.
ABD Başkanı Biden, resmi temaslar için ülkeyi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı Beyaz Saray’da ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Biden, resmi temaslar için ülkeyi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı Beyaz Saray’da ağırladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya lideri Lula da Silva'yı Beyaz Saray dışında karşıladı. İki lider daha sonra Oval Ofis'te kameraların karşısına çıktı.
6 Ocak 2021 ABD’de, 8 Ocak 2023’te de Brezilya’da yaşanan Kongre baskınları nedeniyle iki ülkenin gündemlerinin benzerlikler gösterdiğini belirten Biden, "Her iki ulusumuzun da güçlü demokrasileri son zamanlarda sınandı ve kurumlarımız tehlikeye girdi ancak demokrasi galip geldi" dedi.
Biden, ABD’nin Brezilya demokrasisine ve halkının özgür iradesine her zaman destek verdiklerini söyleyerek, "Yarımküredeki en büyük iki demokrasi olan Brezilya ve ABD birlikte dayanışma içinde duruyor, demokratik kurumlarımıza büyük değer vererek siyasi şiddeti reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ortak değerler ve halkları arasındaki güçlü bağların, özellikle iklim krizi gibi küresel zorluklara karşı iki ülkeyi aynı sayfaya koyduğunu kaydeden Biden, "Şu an ülkelerimiz ve bana göre dünya için önemli" diye konuştu.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da kendisinden önceki iktidara gönderme yaparak, Brezilya'nın '4 yıldır dünyadan yalıtıldığını' öne sürdü.
Biden’a Brezilya’ya verdiği destek için teşekkür eden Lula, başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere, ekonomik sorunlar, insan hakları ve güvenlik gibi ortak sorunlar konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu koltuğundan etmişti.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.
Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da zorla girmesine engel olamamıştı.
Son seçimleri kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
DÜNYA
Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı
3 Şubat, 05:15
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