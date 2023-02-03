https://sputniknews.com.tr/20230203/brezilyada-senato-baskanligini-devlet-baskani-lulanin-destekledigi-aday-kazandi-1066518080.html
Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı
Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı
Brezilya Senatosu'nda yapılan oylamayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da desteklediği mevcut başkan Rodrigo Pacheco kazandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T05:15+0300
2023-02-03T05:15+0300
2023-02-03T05:15+0300
dünya
brezilya
luiz inacio lula da silva
seçim
senato
destek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065579863_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_50fbecf0c889dfd0f89cbabb1d17a1c3.jpg
Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva'nın desteklediği Pacheco, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun adayı Marinho'yu geçerek ikinci kez Senato Başkanı olmaya hak kazandı.Muhafazakar Sosyal Demokrat Partiden (PSD) Senatör Pacheco gizli oylamada 49 oy alırken, aşırı sağcı Liberal Partiden (PL) Rogerio Marinho ise 32 oy alabildi.Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayı ise rekor oyla Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Arthur Lira kazandı.Temsilciler Meclisinde sağcıların ağırlıkta olduğu biliniyor.Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230201/brezilya-devlet-baskani-lula-10-subatta-abdyi-ziyaret-edecek-1066430263.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065579863_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_e317fbc2f882ea70a03dc1b270dcc0ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brezilya, luiz inacio lula da silva, seçim, senato, destek
brezilya, luiz inacio lula da silva, seçim, senato, destek
Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı
Abone ol
Brezilya Senatosu'nda yapılan oylamayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da desteklediği mevcut başkan Rodrigo Pacheco kazandı.
Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva'nın desteklediği Pacheco, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun adayı Marinho'yu geçerek ikinci kez Senato Başkanı olmaya hak kazandı.
Muhafazakar Sosyal Demokrat Partiden (PSD) Senatör Pacheco gizli oylamada 49 oy alırken, aşırı sağcı Liberal Partiden (PL) Rogerio Marinho ise 32 oy alabildi.
Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayı ise rekor oyla Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Arthur Lira kazandı.
Temsilciler Meclisinde sağcıların ağırlıkta olduğu biliniyor.
Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.