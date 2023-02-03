https://sputniknews.com.tr/20230203/brezilyada-senato-baskanligini-devlet-baskani-lulanin-destekledigi-aday-kazandi-1066518080.html

Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Brezilya Senatosu'nda yapılan oylamayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da desteklediği mevcut başkan Rodrigo Pacheco kazandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T05:15+0300

2023-02-03T05:15+0300

2023-02-03T05:15+0300

dünya

brezilya

luiz inacio lula da silva

seçim

senato

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065579863_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_50fbecf0c889dfd0f89cbabb1d17a1c3.jpg

Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva'nın desteklediği Pacheco, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun adayı Marinho'yu geçerek ikinci kez Senato Başkanı olmaya hak kazandı.Muhafazakar Sosyal Demokrat Partiden (PSD) Senatör Pacheco gizli oylamada 49 oy alırken, aşırı sağcı Liberal Partiden (PL) Rogerio Marinho ise 32 oy alabildi.Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayı ise rekor oyla Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Arthur Lira kazandı.Temsilciler Meclisinde sağcıların ağırlıkta olduğu biliniyor.Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230201/brezilya-devlet-baskani-lula-10-subatta-abdyi-ziyaret-edecek-1066430263.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, luiz inacio lula da silva, seçim, senato, destek