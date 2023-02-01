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https://sputniknews.com.tr/20230201/brezilya-devlet-baskani-lula-10-subatta-abdyi-ziyaret-edecek-1066430263.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula, 10 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek
Brezilya Devlet Başkanı Lula, 10 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 10 Şubat'ta ABD'ye gelerek Başkan Joe Biden ile görüşecek. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T05:03+0300
2023-02-01T05:03+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
brezilya
abd
joe biden
görüşme
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın 10 Şubat'ta başkent Washington'da Joe Biden ile bir araya geleceğini duyurdu.Görüşmede Biden'ın, ABD'nin Brezilya'nın demokratik değerlerine olan sarsılmaz desteğini ileteceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin bölgede ve dünyada demokratik değerlerin teşviki için yapacakları işbirliklerini ele alacaklarını kaydetti.Jean-Pierre, "Başkanlar ayrıca, ABD ve Brezilya'nın iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğini koruma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, barış ve güvenliği güçlendirme ve bölgesel göçü yönetme dahil olmak üzere ortak sorunları ele almak için nasıl birlikte çalışmaya devam edebileceklerini tartışacaklar" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/luladan-scholza-soguk-dus-baris-ulkesiyiz-savasa-dahil-olamayiz-siz-de-baris-icin-calisin-1066408547.html
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luiz inacio lula da silva, brezilya, abd, joe biden, görüşme
luiz inacio lula da silva, brezilya, abd, joe biden, görüşme

Brezilya Devlet Başkanı Lula, 10 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek

05:03 01.02.2023
© REUTERS / AMANDA PEROBELLILula da Silva
Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 10 Şubat'ta ABD'ye gelerek Başkan Joe Biden ile görüşecek.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın 10 Şubat'ta başkent Washington'da Joe Biden ile bir araya geleceğini duyurdu.
Görüşmede Biden'ın, ABD'nin Brezilya'nın demokratik değerlerine olan sarsılmaz desteğini ileteceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin bölgede ve dünyada demokratik değerlerin teşviki için yapacakları işbirliklerini ele alacaklarını kaydetti.
Jean-Pierre, "Başkanlar ayrıca, ABD ve Brezilya'nın iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğini koruma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, barış ve güvenliği güçlendirme ve bölgesel göçü yönetme dahil olmak üzere ortak sorunları ele almak için nasıl birlikte çalışmaya devam edebileceklerini tartışacaklar" ifadesini kullandı.
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