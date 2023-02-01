https://sputniknews.com.tr/20230201/brezilya-devlet-baskani-lula-10-subatta-abdyi-ziyaret-edecek-1066430263.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula, 10 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Lula, 10 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 10 Şubat'ta ABD'ye gelerek Başkan Joe Biden ile görüşecek. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T05:03+0300

2023-02-01T05:03+0300

2023-02-01T05:03+0300

dünya

luiz inacio lula da silva

brezilya

abd

joe biden

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0b/1044004488_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_daa28688e0e734caca9801d389b4182a.jpg

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın 10 Şubat'ta başkent Washington'da Joe Biden ile bir araya geleceğini duyurdu.Görüşmede Biden'ın, ABD'nin Brezilya'nın demokratik değerlerine olan sarsılmaz desteğini ileteceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin bölgede ve dünyada demokratik değerlerin teşviki için yapacakları işbirliklerini ele alacaklarını kaydetti.Jean-Pierre, "Başkanlar ayrıca, ABD ve Brezilya'nın iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğini koruma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, barış ve güvenliği güçlendirme ve bölgesel göçü yönetme dahil olmak üzere ortak sorunları ele almak için nasıl birlikte çalışmaya devam edebileceklerini tartışacaklar" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/luladan-scholza-soguk-dus-baris-ulkesiyiz-savasa-dahil-olamayiz-siz-de-baris-icin-calisin-1066408547.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

luiz inacio lula da silva, brezilya, abd, joe biden, görüşme