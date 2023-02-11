Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-kurum-10-ilde-171-bin-882-bina-incelendi-1066910401.html
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T23:44+0300
2023-02-11T23:52+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
hasar
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kahramanramaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı bina sayısını açıkladı.Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bm-acil-yardim-koordinatoru-bu-deprem-son-100-yil-icinde-yasanan-en-kotu-olay-1066895275.html
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murat kurum, bina, hasar, deprem
murat kurum, bina, hasar, deprem

Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi

23:44 11.02.2023 (güncellendi: 23:52 11.02.2023)
© AFP 2023 / RAMI AL SAYEDdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYED
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kahramanramaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı bina sayısını açıkladı.
Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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