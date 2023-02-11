https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-kurum-10-ilde-171-bin-882-bina-incelendi-1066910401.html
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T23:44+0300
2023-02-11T23:44+0300
2023-02-11T23:52+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
hasar
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066795626_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ed0ad5e0c8c13adf94cb56a984c85abe.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kahramanramaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı bina sayısını açıkladı.Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bm-acil-yardim-koordinatoru-bu-deprem-son-100-yil-icinde-yasanan-en-kotu-olay-1066895275.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066795626_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_3652fffe74d0c420130e834be7c06e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum, bina, hasar, deprem
murat kurum, bina, hasar, deprem
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
23:44 11.02.2023 (güncellendi: 23:52 11.02.2023) Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kahramanramaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı bina sayısını açıkladı.
Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.