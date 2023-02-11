https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-kurum-10-ilde-171-bin-882-bina-incelendi-1066910401.html

Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi

Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T23:44+0300

2023-02-11T23:44+0300

2023-02-11T23:52+0300

murat kurum

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bina

hasar

deprem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kahramanramaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı bina sayısını açıkladı.Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230211/bm-acil-yardim-koordinatoru-bu-deprem-son-100-yil-icinde-yasanan-en-kotu-olay-1066895275.html

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murat kurum, bina, hasar, deprem