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https://sputniknews.com.tr/20230210/rus-milletvekili-morozov-bidena-karsi-terorden-sorusturma-baslatilmali-1066826112.html
Rus milletvekili Morozov: Biden’a karşı terörden soruşturma başlatılmalı
Rus milletvekili Morozov: Biden’a karşı terörden soruşturma başlatılmalı
İktidardaki Birleşik Rusya partili milletvekili Oleg Morozov, Rusya Soruşturma Komitesi’nin ABD Başkanı Joe Biden’a karşı terör suçlamasıyla soruşturma... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T04:45+0300
2023-02-10T04:45+0300
dünya
abd
ukrayna
seymour hersh
pulitzer
joe biden
oleg morozov
soruşturma
kuzey akım
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Rus vekil Oleg Morozov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Rusya Soruşturma Komitesi, Biden ve ekibine karşı terör suçlamasından dolayı dava açabilir ve Hersh’i tanık olarak davet edebilir” ifadesini kullandı.ABD Kongresi’nde, Kuzey Akım’a yönelik saldırıları araştıracak bir komisyonun kurulması gerektiğini dile getiren Rus siyasetçi, “ABD Kongresi’nde böyle bir komisyonun kurulmasını umuyorum” diye kaydetti.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini öne sürmüştü. Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı, dokuz aydan fazla süren gizli görüşmelerin ardından Kuzey Akım'a sabotaj düzenlenmesine karar verdiğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-siyaset-uzmani-smolin-bidenin-ukraynayla-ilgili-savas-soylemi-destegini-kaybediyor-1066772703.html
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abd, ukrayna, seymour hersh, pulitzer, joe biden, oleg morozov, soruşturma, kuzey akım
abd, ukrayna, seymour hersh, pulitzer, joe biden, oleg morozov, soruşturma, kuzey akım

Rus milletvekili Morozov: Biden’a karşı terörden soruşturma başlatılmalı

04:45 10.02.2023
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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İktidardaki Birleşik Rusya partili milletvekili Oleg Morozov, Rusya Soruşturma Komitesi’nin ABD Başkanı Joe Biden’a karşı terör suçlamasıyla soruşturma başlatması ve tanık olarak ABD’li gazeteci Seymour Hersh'i davet etmesi gerektiğini belirtti.
Rus vekil Oleg Morozov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Rusya Soruşturma Komitesi, Biden ve ekibine karşı terör suçlamasından dolayı dava açabilir ve Hersh’i tanık olarak davet edebilir” ifadesini kullandı.
ABD Kongresi’nde, Kuzey Akım’a yönelik saldırıları araştıracak bir komisyonun kurulması gerektiğini dile getiren Rus siyasetçi, “ABD Kongresi’nde böyle bir komisyonun kurulmasını umuyorum” diye kaydetti.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini öne sürmüştü.
Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı, dokuz aydan fazla süren gizli görüşmelerin ardından Kuzey Akım'a sabotaj düzenlenmesine karar verdiğini iddia etmişti.
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