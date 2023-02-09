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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-siyaset-uzmani-smolin-bidenin-ukraynayla-ilgili-savas-soylemi-destegini-kaybediyor-1066772703.html
Rus siyaset uzmanı Smolin: Biden’ın Ukrayna’yla ilgili savaş söylemi desteğini kaybediyor
Rus siyaset uzmanı Smolin: Biden’ın Ukrayna’yla ilgili savaş söylemi desteğini kaybediyor
Rus siyaset uzmanı ve tarihçi Doç. Mihail Smolin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’deki Birliğin Durumu konuşmasının, eski ifadelerinden hiçbir farkı olmadığını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T04:09+0300
2023-02-09T04:10+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Rus siyaset uzmanı ve tarihçi Doç. Mihail Smolin, Sputnik Radyosu’na yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’deki Birliğin Durumu konuşmasında, ABD’nin ‘Rus saldırganlığına’ karşı koyabilmeleri için NATO ülkelerini pekiştirdiği ifadesini ve Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü değerlendirdi.Biden’ın yeni bir şey söylemediğini ve bu sözlerinin artık gelenek haline geldiğini kaydeden Smolin, ABD liderinin aslında, geçen yıl yayınlanan güvenlik doktrinini tekrarlamış olduğunu belirterek, “ABD gerçekten de önümüzdeki 10-20 yılı Amerikalılar için çok önemli bir dönem olarak görüyor. Çin ve Rusya'yı ana rakipleri olarak görüyorlar. Ukrayna'daki olaylar onlar için çok önemli. Gerçi bu ‘çağlara yayılan sınav’ söylemini, Demokrat Parti’ye özgü bir nevi abartı olarak görüyorum” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya verilen sözler tam olarak yerine getirilmeyeceği tahmininde bulunan Rus uzman, “ABD’nin Ukrayna’daki çatışmaya karşı tutumu oldukça hızlı bir şekilde değişebilir, çünkü Amerikalıların bu soruna olan ilgisi önemli ölçüde azaldı. Amerikan toplumunda, Biden’ın bu askeri söyleminin destek görmeyeceği bir tür barışı koruma alternatifi yaratılmaya başlandı” yorumunda bulundu.Biden’ın, ABD ekonomisindeki sorunların sorumlusunun Rusya olduğu sözlerini de değerlendiren Smolin, “Böylesine güçlü bir ülkenin, her şeyden Rusya’yı sorumlu tutması, tüm suçu Rusya’ya atması, elbette çok garip görünüyor, bu bir zayıflığı işareti” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-senator-bidenin-kongredeki-konusmasi-inandirici-degildi-1066771487.html
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joe biden, ukrayna
joe biden, ukrayna

Rus siyaset uzmanı Smolin: Biden’ın Ukrayna’yla ilgili savaş söylemi desteğini kaybediyor

04:09 09.02.2023 (güncellendi: 04:10 09.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Rus siyaset uzmanı ve tarihçi Doç. Mihail Smolin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’deki Birliğin Durumu konuşmasının, eski ifadelerinden hiçbir farkı olmadığını belirtti.
Rus siyaset uzmanı ve tarihçi Doç. Mihail Smolin, Sputnik Radyosu’na yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’deki Birliğin Durumu konuşmasında, ABD’nin ‘Rus saldırganlığına’ karşı koyabilmeleri için NATO ülkelerini pekiştirdiği ifadesini ve Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü değerlendirdi.
Biden’ın yeni bir şey söylemediğini ve bu sözlerinin artık gelenek haline geldiğini kaydeden Smolin, ABD liderinin aslında, geçen yıl yayınlanan güvenlik doktrinini tekrarlamış olduğunu belirterek, “ABD gerçekten de önümüzdeki 10-20 yılı Amerikalılar için çok önemli bir dönem olarak görüyor. Çin ve Rusya'yı ana rakipleri olarak görüyorlar. Ukrayna'daki olaylar onlar için çok önemli. Gerçi bu ‘çağlara yayılan sınav’ söylemini, Demokrat Parti’ye özgü bir nevi abartı olarak görüyorum” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya verilen sözler tam olarak yerine getirilmeyeceği tahmininde bulunan Rus uzman, “ABD’nin Ukrayna’daki çatışmaya karşı tutumu oldukça hızlı bir şekilde değişebilir, çünkü Amerikalıların bu soruna olan ilgisi önemli ölçüde azaldı. Amerikan toplumunda, Biden’ın bu askeri söyleminin destek görmeyeceği bir tür barışı koruma alternatifi yaratılmaya başlandı” yorumunda bulundu.
Biden’ın, ABD ekonomisindeki sorunların sorumlusunun Rusya olduğu sözlerini de değerlendiren Smolin, “Böylesine güçlü bir ülkenin, her şeyden Rusya’yı sorumlu tutması, tüm suçu Rusya’ya atması, elbette çok garip görünüyor, bu bir zayıflığı işareti” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
Ukrayna krizi
Rus senatör: Biden'ın Kongre'deki konuşması inandırıcı değildi
02:44
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