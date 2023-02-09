https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-senator-bidenin-kongredeki-konusmasi-inandirici-degildi-1066771487.html
Rus senatör: Biden'ın Kongre'deki konuşması inandırıcı değildi
Rus senatör: Biden'ın Kongre'deki konuşması inandırıcı değildi
Rus Senatör Cabarov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre’deki konuşmasının soluk olduğunu ve inandırıcı gelmediğini, Amerikalıların ekonomi ve dış politika... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T02:44+0300
2023-02-09T02:44+0300
2023-02-09T02:44+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
rusya
vladimir cabarov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066771214_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f2b142b5e0e948d15a2f8e076f086c5.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e demecinde Biden’ın büyük bir kısmını geleneksel olarak iç meselelere adadığı, birkaç kez de Ukrayna’daki durumdan ve Çin ile rekabetten bahsettiği Kongre’ye yönelik ‘Ülkenin Durumu’ hakkındaki konuşmasını değerlendirdi.Cabarov, “Biden'ın söyleyecek pek fazla şeyi yok. Dahası, sandık başına gidilip gidilmeyeceği konusunda karar verilmesi gerekecek olursa, ki artık 2023’teyiz, bu sorunun sonuna kadar çözülmemiş olduğu ortada” diye konuştu.Rus senatör, ayrıca şu anda Amerika'da hiçbir iyi gelişme olmadığını ve ABD Avrupa'daki durumu lehine kullanmaya çalışsa ve kendi gazını satıyor olsa da, ‘ileriye dönük pek fazla umut görmediğini’ vurguladı.ABD’de doların rezerv para birimi olarak konumunu kaybetmesinden endişe duyulduğuna, zira birçok ülkenin şimdiden diğer para birimlerinde ödemelere geçtiklerine dikkat çeken senatör, devletlerin dolar varlıklarından vazgeçmeye başlaması durumunda ‘ABD’de büyük sorunların başlayacağını’ vurguladı.Ayrıca Amerikalıların dış politikada da büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren Cabarov, “Bizimle ilişkileri çok kötü, Çin ile ilişkileri kötüleşiyor. Gerçekten, nasıl davranacakları konusunda biraz şaşırmış durumdalar” ifadelerini kullandı.Rus senatör, Biden’ın konuşmasının sadece ABD vatandaşları tarafından değil, ABD’nin siyasi çevrelerince de ‘soluk’ olarak göründüğünü ve inandırıcı olmadığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/joe-biden-kimse-rusyayi-tehdit-etmiyor--1061476324.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066771214_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c11e18fe731b2f0f49166be89bc9af8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, abd, rusya, vladimir cabarov
joe biden, abd, rusya, vladimir cabarov
Rus senatör: Biden'ın Kongre'deki konuşması inandırıcı değildi
Abone ol
Rus Senatör Cabarov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre’deki konuşmasının soluk olduğunu ve inandırıcı gelmediğini, Amerikalıların ekonomi ve dış politika alanında sorunları olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e demecinde Biden’ın büyük bir kısmını geleneksel olarak iç meselelere adadığı, birkaç kez de Ukrayna’daki durumdan ve Çin ile rekabetten bahsettiği Kongre’ye yönelik ‘Ülkenin Durumu’ hakkındaki konuşmasını değerlendirdi.
Cabarov, “Biden'ın söyleyecek pek fazla şeyi yok. Dahası, sandık başına gidilip gidilmeyeceği konusunda karar verilmesi gerekecek olursa, ki artık 2023’teyiz, bu sorunun sonuna kadar çözülmemiş olduğu ortada” diye konuştu.
Rus senatör, ayrıca şu anda Amerika'da hiçbir iyi gelişme olmadığını ve ABD Avrupa'daki durumu lehine kullanmaya çalışsa ve kendi gazını satıyor olsa da, ‘ileriye dönük pek fazla umut görmediğini’ vurguladı.
ABD’de doların rezerv para birimi olarak konumunu kaybetmesinden endişe duyulduğuna, zira birçok ülkenin şimdiden diğer para birimlerinde ödemelere geçtiklerine dikkat çeken senatör, devletlerin dolar varlıklarından vazgeçmeye başlaması durumunda ‘ABD’de büyük sorunların başlayacağını’ vurguladı.
Ayrıca Amerikalıların dış politikada da büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren Cabarov, “Bizimle ilişkileri çok kötü, Çin ile ilişkileri kötüleşiyor. Gerçekten, nasıl davranacakları konusunda biraz şaşırmış durumdalar” ifadelerini kullandı.
Rus senatör, Biden’ın konuşmasının sadece ABD vatandaşları tarafından değil, ABD’nin siyasi çevrelerince de ‘soluk’ olarak göründüğünü ve inandırıcı olmadığını sözlerine ekledi.