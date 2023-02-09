https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-senator-bidenin-kongredeki-konusmasi-inandirici-degildi-1066771487.html

Rus senatör: Biden'ın Kongre'deki konuşması inandırıcı değildi

Rus senatör: Biden'ın Kongre'deki konuşması inandırıcı değildi

Rus Senatör Cabarov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre’deki konuşmasının soluk olduğunu ve inandırıcı gelmediğini, Amerikalıların ekonomi ve dış politika... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T02:44+0300

2023-02-09T02:44+0300

2023-02-09T02:44+0300

ukrayna krizi

joe biden

abd

rusya

vladimir cabarov

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e demecinde Biden’ın büyük bir kısmını geleneksel olarak iç meselelere adadığı, birkaç kez de Ukrayna’daki durumdan ve Çin ile rekabetten bahsettiği Kongre’ye yönelik ‘Ülkenin Durumu’ hakkındaki konuşmasını değerlendirdi.Cabarov, “Biden'ın söyleyecek pek fazla şeyi yok. Dahası, sandık başına gidilip gidilmeyeceği konusunda karar verilmesi gerekecek olursa, ki artık 2023’teyiz, bu sorunun sonuna kadar çözülmemiş olduğu ortada” diye konuştu.Rus senatör, ayrıca şu anda Amerika'da hiçbir iyi gelişme olmadığını ve ABD Avrupa'daki durumu lehine kullanmaya çalışsa ve kendi gazını satıyor olsa da, ‘ileriye dönük pek fazla umut görmediğini’ vurguladı.ABD’de doların rezerv para birimi olarak konumunu kaybetmesinden endişe duyulduğuna, zira birçok ülkenin şimdiden diğer para birimlerinde ödemelere geçtiklerine dikkat çeken senatör, devletlerin dolar varlıklarından vazgeçmeye başlaması durumunda ‘ABD’de büyük sorunların başlayacağını’ vurguladı.Ayrıca Amerikalıların dış politikada da büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren Cabarov, “Bizimle ilişkileri çok kötü, Çin ile ilişkileri kötüleşiyor. Gerçekten, nasıl davranacakları konusunda biraz şaşırmış durumdalar” ifadelerini kullandı.Rus senatör, Biden’ın konuşmasının sadece ABD vatandaşları tarafından değil, ABD’nin siyasi çevrelerince de ‘soluk’ olarak göründüğünü ve inandırıcı olmadığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220921/joe-biden-kimse-rusyayi-tehdit-etmiyor--1061476324.html

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