https://sputniknews.com.tr/20220921/joe-biden-kimse-rusyayi-tehdit-etmiyor--1061476324.html

Joe Biden: ABD, 'demokrasiyi' korumak konusunda kararlı, çünkü demokrasi bizim en önemli 'aracımız'

Joe Biden: ABD, 'demokrasiyi' korumak konusunda kararlı, çünkü demokrasi bizim en önemli 'aracımız'

ABD Başkanı Joe Biden, günün gereksinimlerine binaen Birleşmiş Milletlerin (BM) daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, ABD dahil BM Güvenlik... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T18:19+0300

2022-09-21T18:19+0300

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Biden, New York'ta devam BM 77. Genel Kurul toplantılarına katılarak bir hitap konuşması yaptı.Konuşmasının başında Ukrayna krizine değinen Biden, "ABD, Ukrayna'ya muazzam bir yardım sağladı. 25 milyar dolardan fazla bir destek söz konusu" dedi."Başka bir ülkenin toprağını işgal etmenin mazereti olamaz" şeklinde bir cümle kullanan ABD Başkanı Biden, "ABD demokrasiyi korumak konusunda kararlı. Çünkü demokrasi bizim en önemli aracımız" ifadelerini kullandı. Rusya'ya karşı durmaya devam edeceklerinin altını çizen Biden, "ABD de bu savaşın bitmesini istiyor, tabii kendi kabul edeceğimiz şartlarda" sözlerini sarf etti. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden geleni yapacağının altını çizen Biden, "Çin, herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce görülmemiş ve endişe verici düzeyde nükleer silahlanmaya gitti." ifadesini kullandı.Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" çağrısıABD Başkanı, BM Güvenlik Konseyindeki reform gerekliliklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:"Bu kurumun (BMGK) daha kapsayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki böylece günümüz dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilelim. ABD dahil BMGK üyelerini, BM Sözleşmesi'nin gerekliliklerini yerine getirmeye ve Konseyin güvenilirliği ve verimliliği açısından olağanüstü durumlar dışında veto hakkını kullanmamaya davet ediyorum. ABD, Konseye hem daimi hem de geçici üye sayılarının artırılmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için daimi üyelik fikrini uzun zamandır destekliyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20160913/abd-irak-afganistan-5-trilyon-dolar-1024827363.html

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