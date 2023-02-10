https://sputniknews.com.tr/20230210/putinin-18-federal-meclis-konusmasinin-tarihi-belli-oldu----1066842226.html

Putin'in 18. Federal Meclis konuşmasının tarihi belli oldu

Putin'in 18. Federal Meclis konuşmasının tarihi belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Şubat'ta parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T14:02+0300

2023-02-10T14:02+0300

2023-02-10T14:02+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

vladimir putin

federal meclis

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Peskov, Federal Meclis konuşmasını Putin'in Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapacağını kaydetti. Bu, Rus liderin Federal Meclis'e hitaben yapacağı 18. yıllık konuşma olacak. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Federal Meclis konuşmasında ülkedeki mevcut duruma, ekonomi ve sosyal alandaki duruma vurgu yapacağını ifade etti. Peskov, gazetecilerin sorusu karşısında, özel askeri harekata katılan bazı askerlerin de Federal Meclis konuşmasının davetlileri arasında yer alabileceğini söyledi. Putin'in 24 Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın yıldönümünden hemen önce yapılacak konuşmada harekatın gidişatı üzerinde özellikle durması bekleniyor. Rus liderin geçen yılki Federal Meclis konuşması, özel askeri harekata başlanması nedeniyle iptal edilmişti. Putin, 2022 sonunda yaptığı açıklamada Federal Meclis konuşmasını 2023'ün başlarında yapacağını söylemişti. İlk kez eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen ve o günden sonra geleneksel hale gelen Federal Meclis konuşması, sadece Rusya değil tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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