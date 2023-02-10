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https://sputniknews.com.tr/20230210/putinin-18-federal-meclis-konusmasinin-tarihi-belli-oldu----1066842226.html
Putin'in 18. Federal Meclis konuşmasının tarihi belli oldu
Putin'in 18. Federal Meclis konuşmasının tarihi belli oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Şubat'ta parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T14:02+0300
2023-02-10T14:02+0300
dünya
rusya
dmitriy peskov
vladimir putin
federal meclis
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Peskov, Federal Meclis konuşmasını Putin'in Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapacağını kaydetti. Bu, Rus liderin Federal Meclis'e hitaben yapacağı 18. yıllık konuşma olacak. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Federal Meclis konuşmasında ülkedeki mevcut duruma, ekonomi ve sosyal alandaki duruma vurgu yapacağını ifade etti. Peskov, gazetecilerin sorusu karşısında, özel askeri harekata katılan bazı askerlerin de Federal Meclis konuşmasının davetlileri arasında yer alabileceğini söyledi. Putin'in 24 Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın yıldönümünden hemen önce yapılacak konuşmada harekatın gidişatı üzerinde özellikle durması bekleniyor. Rus liderin geçen yılki Federal Meclis konuşması, özel askeri harekata başlanması nedeniyle iptal edilmişti. Putin, 2022 sonunda yaptığı açıklamada Federal Meclis konuşmasını 2023'ün başlarında yapacağını söylemişti. İlk kez eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen ve o günden sonra geleneksel hale gelen Federal Meclis konuşması, sadece Rusya değil tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, federal meclis
rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, federal meclis

Putin'in 18. Federal Meclis konuşmasının tarihi belli oldu

14:02 10.02.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Şubat'ta parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'te yıllık konuşmasını yapacağını belirtti.
Peskov, Federal Meclis konuşmasını Putin'in Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapacağını kaydetti. Bu, Rus liderin Federal Meclis'e hitaben yapacağı 18. yıllık konuşma olacak. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Federal Meclis konuşmasında ülkedeki mevcut duruma, ekonomi ve sosyal alandaki duruma vurgu yapacağını ifade etti.
Peskov, gazetecilerin sorusu karşısında, özel askeri harekata katılan bazı askerlerin de Federal Meclis konuşmasının davetlileri arasında yer alabileceğini söyledi.
Putin'in 24 Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın yıldönümünden hemen önce yapılacak konuşmada harekatın gidişatı üzerinde özellikle durması bekleniyor.
Rus liderin geçen yılki Federal Meclis konuşması, özel askeri harekata başlanması nedeniyle iptal edilmişti. Putin, 2022 sonunda yaptığı açıklamada Federal Meclis konuşmasını 2023'ün başlarında yapacağını söylemişti.
İlk kez eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen ve o günden sonra geleneksel hale gelen Federal Meclis konuşması, sadece Rusya değil tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.
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