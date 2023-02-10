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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/oksijenin-deprem-fotograflarini-konusturmasi-tepki-gordu-kendi-yazarlari-da-ozur-bekliyor-1066834923.html
Oksijen'in deprem fotoğraflarını konuşturması tepki gördü: Kendi yazarları da özür bekliyor
Oksijen'in deprem fotoğraflarını konuşturması tepki gördü: Kendi yazarları da özür bekliyor
Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları ‘konuşturma’ya kalkınca Twitter’da tepkilere neden oldu. Dosyaya katkıda... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T12:07+0300
2023-02-10T12:16+0300
oksijen
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
özür
tuna kiremitçi
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Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi.Gazetenin Twitter’dan yaptığı tanıtımda, “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı" ifadeleri kullanıldı.Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki topladı.Yazı yazanlardan Ayfer Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Gazete Oksijen’in talebinin bu derin acıya karşı 'umut' olacağını sandığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Haklısınız. Acı aklımı uyuşturmuş olmalı. Sözüm yok" dedi.Yazı yazan yazarlardan Tuna Kiremitçi de rahatsızlığını dile getirip Oksijen’i okurları ve yazarlarından özür dilemesi gerektiğini yazdı. Kiremitçi, "Yazarların duygu ve düşüncelerini yazması sorun değil. Herkes yazıyor sonuçta. Ama bu sunumda kullanılan pazarlama dili çok itici olmuş. Gazetenin hem okurlardan hem de zor duruma düşürdüğü yazarlardan özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.Ümit Kıvanç, "İyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz herhalde, ama bu pek uygunsuz. Ayrıca fotoğrafların dilinin olmadığını, konuşamadıklarını sanan birileri olarak belki de size tam uygun işi yapmıyor olabilirsiniz" dedi.Makbule Cengiz, "Siz delirmişsiniz! Kafayı mı yediniz ya! Ne bu acı edebiyatı mı? Hadi bir deli bunu istedi kimse de 'Ne yapıyoruz' demedi mi?! Acı edebiyatı ile duygusal rahatlama mı yaşıyorsunuz! Allah akıl versin!" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/afad-baskani-yunus-sezer-depreme-mudahaleyi-iki-sey-geciktirdi-1066836236.html
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oksijen, özür, tuna kiremitçi
oksijen, özür, tuna kiremitçi

Oksijen'in deprem fotoğraflarını konuşturması tepki gördü: Kendi yazarları da özür bekliyor

12:07 10.02.2023 (güncellendi: 12:16 10.02.2023)
© Instagram/ALPGENARTTürk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Instagram/ALPGENART
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Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları ‘konuşturma’ya kalkınca Twitter’da tepkilere neden oldu. Dosyaya katkıda bulunan gazete yazarı Tuna Kiremitçi dahil diğer katkıda bulunanlar da özür bekliyor.
Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi.
Gazetenin Twitter’dan yaptığı tanıtımda, “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı" ifadeleri kullanıldı.
Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki topladı.
Yazı yazanlardan Ayfer Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Gazete Oksijen’in talebinin bu derin acıya karşı 'umut' olacağını sandığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Haklısınız. Acı aklımı uyuşturmuş olmalı. Sözüm yok" dedi.
Yazı yazan yazarlardan Tuna Kiremitçi de rahatsızlığını dile getirip Oksijen’i okurları ve yazarlarından özür dilemesi gerektiğini yazdı. Kiremitçi, "Yazarların duygu ve düşüncelerini yazması sorun değil. Herkes yazıyor sonuçta. Ama bu sunumda kullanılan pazarlama dili çok itici olmuş. Gazetenin hem okurlardan hem de zor duruma düşürdüğü yazarlardan özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Ümit Kıvanç, "İyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz herhalde, ama bu pek uygunsuz. Ayrıca fotoğrafların dilinin olmadığını, konuşamadıklarını sanan birileri olarak belki de size tam uygun işi yapmıyor olabilirsiniz" dedi.
Makbule Cengiz, "Siz delirmişsiniz! Kafayı mı yediniz ya! Ne bu acı edebiyatı mı? Hadi bir deli bunu istedi kimse de 'Ne yapıyoruz' demedi mi?! Acı edebiyatı ile duygusal rahatlama mı yaşıyorsunuz! Allah akıl versin!" dedi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AFAD Başkanı Yunus Sezer: Depreme müdahaleyi iki şey geciktirdi
12:11
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