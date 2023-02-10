AFAD Başkanı Yunus Sezer: Depreme müdahaleyi iki şey geciktirdi

“İlk günden itibaren bütün yardımları kabul etmeye başladık. Uluslararası ve Türkiye’deki bütün yardımları kabul ettik. İllerde mekanizma kurduk, yardımların düzenli gidebilmesi için çalışma başlattık. Bireysel yardımlar da kabul ediyoruz ancak bireysel olarak bölgeye gidilmesi sıkıntılara neden oluyor. Önceliğimiz can kurtarma diyoruz, arama kurtarma-sağlık ekiplerinin, profesyonel ekibin gitmesi önceliğimiz. Bireysel bölgeye gönderilen yardımlar trafiği sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle bireysel olarak giden araçlara kısıtlama getirdik. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak oluşan Trafik ve yoğunluk çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yardımlarda kısıtlama yok, millet olarak inanılmaz bir seferberlik içindeyiz. Yurtdışında da büyükelçiliklerimize çok sayıda YARDIM ulaştırılmış durumda. Onları da Türkiye’ye getirmeye başladık ve Deprem bölgesine sevk ediyoruz. İsteyen herkes bir sistem dahilinde yardım etsin. Yardımlar belli bir sistem içinde gitsin istiyoruz. Diğer şekliyle kaos oluşuyor. Gelen yardımların tamamı kabul ediliyor, ayrımcılık yapılmıyor. Kendisi direk göndermek isteyeni de bölgede kabul ediyoruz. Şu an deprem bölgesine giden TIR’lardan oluşan kilometrelerce yardım konvoyları var. Hem helikopterlerle hem araçlarla bu yardımlar bölgeye sevk ediliyor.”