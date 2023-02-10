https://sputniknews.com.tr/20230210/merdan-yanardaga-yurt-disina-cikis-yasagi-1066864664.html

Merdan Yanardağ'a yurt dışına çıkış yasağı

Merdan Yanardağ'a yurt dışına çıkış yasağı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, deprem yayınındaki sözleri sebebiyle açılan soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T21:04+0300

2023-02-10T21:04+0300

2023-02-10T21:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

merdan yanardağ

tele 1

tele 1 tv

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Maraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Ne demişti?Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. ‘Gölcük depremini Donanma Komutanlığı’nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah’ın cezası onları vurdu’ diyen zihniyet bugün iktidardır” demişti. Yanardağ, “Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230207/gazeteciler-yanardag-ve-aysevere-deprem-sorusturmasi-1066709429.html

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