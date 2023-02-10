https://sputniknews.com.tr/20230210/merdan-yanardaga-yurt-disina-cikis-yasagi-1066864664.html
Merdan Yanardağ'a yurt dışına çıkış yasağı
Merdan Yanardağ'a yurt dışına çıkış yasağı
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, deprem yayınındaki sözleri sebebiyle açılan soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T21:04+0300
2023-02-10T21:04+0300
2023-02-10T21:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
merdan yanardağ
tele 1
tele 1 tv
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Maraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Ne demişti?Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. ‘Gölcük depremini Donanma Komutanlığı’nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah’ın cezası onları vurdu’ diyen zihniyet bugün iktidardır” demişti. Yanardağ, “Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/gazeteciler-yanardag-ve-aysevere-deprem-sorusturmasi-1066709429.html
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merdan yanardağ, tele 1, tele 1 tv
merdan yanardağ, tele 1, tele 1 tv
Merdan Yanardağ'a yurt dışına çıkış yasağı
21:04 10.02.2023 (güncellendi: 21:08 10.02.2023) Abone ol
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, deprem yayınındaki sözleri sebebiyle açılan soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Maraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.
Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem yayınlarımız nedeniyle sabahtan beri Adliye'de ifade verdim. Suçlama "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", iyi mi! İktidar gerçekleri örtmek, bağımsız medyayı susturmak için her şeyi yapıyor. Yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldık. Tam bir skandal. Susmayacağız."
Ne demişti?
Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. ‘Gölcük depremini Donanma Komutanlığı’nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah’ın cezası onları vurdu’ diyen zihniyet bugün iktidardır” demişti. Yanardağ, “Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?” ifadelerini kullanmıştı.