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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/gazeteciler-yanardag-ve-aysevere-deprem-sorusturmasi-1066709429.html
Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması
Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili yayın yapan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T17:27+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
merdan yanardağ
soruşturma
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Deprem yayınları nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın TCK'nın 216. maddesi kapsamında başlatıldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html
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deprem, merdan yanardağ, soruşturma
deprem, merdan yanardağ, soruşturma

Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması

17:27 07.02.2023
© AFP 2023 / Muhammad Haj KadourTürkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi
Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Muhammad Haj Kadour
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili yayın yapan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Deprem yayınları nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın TCK'nın 216. maddesi kapsamında başlatıldığını açıkladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 10 ilde OHAL ilan edildi
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