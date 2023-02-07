https://sputniknews.com.tr/20230207/gazeteciler-yanardag-ve-aysevere-deprem-sorusturmasi-1066709429.html
Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması
Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili yayın yapan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T17:27+0300
2023-02-07T17:27+0300
2023-02-07T17:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
merdan yanardağ
soruşturma
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Deprem yayınları nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın TCK'nın 216. maddesi kapsamında başlatıldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html
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deprem, merdan yanardağ, soruşturma
deprem, merdan yanardağ, soruşturma
Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili yayın yapan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Deprem yayınları nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın TCK'nın 216. maddesi kapsamında başlatıldığını açıkladı.