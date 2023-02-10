https://sputniknews.com.tr/20230210/izmir-depreminde-aynisi-kahramanmarasta-olursa-hakkimizi-arayin-yazmisti-hayatini-kaybetti-1066830393.html
İzmir depreminde 'aynısı Kahramanmaraş'ta olursa, hakkımızı arayın' yazmıştı, hayatını kaybetti
İzmir depreminde 'aynısı Kahramanmaraş'ta olursa, hakkımızı arayın' yazmıştı, hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yaşayan 'Şeyma' isimli genç kız İzmir ve Elazığ depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aynısı burada olursa bize... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T10:33+0300
2023-02-10T10:33+0300
2023-02-10T10:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ve İzmir'deki depreme, "Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözleriyle tepki gösteren Şeyma depremde hayatını kaybetti.'Bu duvarı kim yaptı kim?'Şeyma 2022 yılı Haziran ayında yaptığı paylaşımda ise evinin duvarından bahsederek "Bu duvarı ki yaptı? Evde hapşumsam yukardan çok yaşa diyorlar" ifadelerini kullanmış.
https://sputniknews.com.tr/20230210/tbbden-suc-duyurusu-kasten-oldurmekten-yargilansinlar-1066829848.html
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deprem, kahramanmaraş, depremzede
İzmir depreminde 'aynısı Kahramanmaraş'ta olursa, hakkımızı arayın' yazmıştı, hayatını kaybetti
10:33 10.02.2023 (güncellendi: 10:41 10.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta yaşayan 'Şeyma' isimli genç kız İzmir ve Elazığ depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aynısı burada olursa bize melek oldular demeyin, hakkımızı arayın" yazdığı ortaya çıktı.
30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ve İzmir'deki depreme, "Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözleriyle tepki gösteren Şeyma depremde hayatını kaybetti.
'Bu duvarı kim yaptı kim?'
Şeyma 2022 yılı Haziran ayında yaptığı paylaşımda ise evinin duvarından bahsederek "Bu duvarı ki yaptı? Evde hapşumsam yukardan çok yaşa diyorlar" ifadelerini kullanmış.