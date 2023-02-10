https://sputniknews.com.tr/20230210/tbbden-suc-duyurusu-kasten-oldurmekten-yargilansinlar-1066829848.html

TBB'den suç duyurusu: TCK'nın 81 ve 83. maddesi uyarınca ceza verilmeli

TBB'den suç duyurusu: TCK'nın 81 ve 83. maddesi uyarınca ceza verilmeli

TBB, depremde sorumluluğu olan müteahhit, proje onayı verenler ve süreçte parmağı olan herkesin yargılanmasını talep ederek, bir dilekçe yazdı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), 10 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevliler ile yıkılan binaların projelerine onay veren, denetimleri gerektiği şekilde gerçekleştirmeyen idari görevliler başta olmak üzere ilgisi olan tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.TBB tarafından verilen dilekçede, sorumluların Türk Ceza Kanunu’nun Kasten öldürme başlıklı 81. maddesi ve Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca yargılanması talep edildi.

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