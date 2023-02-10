https://sputniknews.com.tr/20230210/bilim-insanlari-saskin-gunesten-dev-bir-parca-koptu-1066842458.html

Bilim insanları şaşkın: Güneş'ten dev bir parça koptu

Bilim insanları şaşkın: Güneş'ten dev bir parça koptu

Bilim insanlarının Güneş'te şaşırtıcı bir gelişme gözlemlediği belirtildi: Güneş'in büyük bir parçası yüzeyinden koparak Kuzey Kutbu çevresinde kasırga benzeri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T15:12+0300

2023-02-10T15:12+0300

2023-02-10T15:22+0300

yaşam

güneş

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Güneş'in manyetik yüzeyindeki çıkıntılarda meydana gelen yeni gelişmenin videosu uzay camiasını hayrete düşürdü.Olağanüstü fenomen, NASA'nın James Webb teleskobu tarafından yakalandı ve geçen hafta uzay hava durumu tahmincisi Dr. Tamitha Skov tarafından Twitter'da paylaşıldı.Skov, "Kutup girdabından konuşalım! Kuzeydeki çıkıntıdan fışkıran malzeme ana telden az önce koptu ve şimdi Güneş'in Kuzey Kutbu çevresinde büyük bir kutup girdabı içinde dönüyor. Güneş'in 55 derecenin üzerindeki atmosferik dinamiklerini anlamak için ne çıkarım yapılsa abartılı olmaz" diye yazdı.Skov ikinci tweetinde "Güneş Kutbu Girdabı'yla ilgili daha fazla gözleme göre malzemenin yaklaşık 60 enlem derecesinde kutbun çevresini dolaşması yaklaşık 8 saat sürdü. Bu, şu anlama gelir: Bu olayda tahmin edilen en üst seviyeden yatay rüzgar hızı, saniyede 96 kilometre veya saniyede 60 mildir!"Güneş patlamaları bazen Dünya üzerindeki iletişimi etkilediğinden, en son gelişme, bilim insanlarını ziyadesiyle endişelendirdi. On yıllardır Güneş'i gözlemleyen ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden güneş fizikçisi Scott McIntosh, Space.com için yaptığı değerlendirmede, "Çıkıntının bir parçası kırılıp güneş atmosferine çarptığında meydana gelene benzer bir girdabı daha önce hiç görmedim" dedi. Güneş'te bu ay Dünya'daki iletişimi bozan çok sayıda güçlü patlamanın ardından meydana gelen bu alışılmadık gelişme, uzay bilimciler tarafından daha fazla ayrıntı öğrenip daha net bir resim sunmak için analiz ediliyor.

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