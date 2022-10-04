https://sputniknews.com.tr/20221004/son-aylarin-en-guclu-gunes-patlamasi-dunyayi-etkileyebilir-1061937972.html

Son ayların en güçlü Güneş patlaması: 'Dünya'yı etkileyebilir'

Son ayların en güçlü Güneş patlaması: 'Dünya'yı etkileyebilir'

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş üzerindeki son aylarda görülen en kuvvetli patlamayı tespit etti. Uzmanlar, Güneş'teki patlamanın Dünya'yı... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T12:56+0300

2022-10-04T12:56+0300

2022-10-04T12:56+0300

yaşam

güneş

güneş sistemi

radyasyon

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

dünya

patlama

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NASA'daki Güneş Dinamikleri Gözlemevi ve Güneş'teki değişiklikleri gözlemleyen diğer bilim insanları, yıldızımız üzerinde 10 Mayıs'tan bu yana görülen en güçlü patlamanın geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştiğini bildirdi.Güneş patlamasının zayıftan güçlüye doğru C, M ve X şeklindeki sıralamada X1 şiddetinde olduğunu belirten bilim insanları, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü patlamanın ise 2003 yılında tespit edilen X28 şiddetinde yaşandığını kaydetti. Güneş patlamaları, enerji parçacıklarının yüzeydeki lekelerden dışarıya doğru patlamaları olarak tanımlanıyor. Söz konusu patlamalar, ışık hızında hareket ederek Dünya'ya on dakikadan daha kısa sürede ulaşır. Neyse ki Dünya'nın manyetosferi güneş patlamasından yayılan radyasyonun büyük bir kısmını dünya yüzeyine ulaşmadan saptırır.Ancak söz konusu radyasyon dalgalarının Dünya'ya yaklaştığı kısmında GPS gibi navigasyon sistemlerinin de dahil olduğu radyo ve uydu iletişimini kısmen bozabilir. Bazı aşırı durumlarda ise güneş patlaması, radyasyon dalgalarına eşlik eden koronal kütle ejeksiyonları (CME'ler) adı verilen yüklü plazma patlamaları nedeniyle Dünya'daki elektrik şebekesi ve elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. 'Bugün jeomanyetik bir fırtınaya neden olabilir'Geçtiğimiz hafta gerçekleşen M düzeyindeki patlamalarla birlikte çok miktarda koronal kütle ejeksiyonlarının salındığı belirtildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'ne göre, bugün gezegene ulaşması beklenen dalgalar Dünya üzerinde jeomanyetik bir fırtınaya neden olabilir.Olaya ilişkin yapılan haberlerde bu durumun uzayda görev yapan astronot ve mekikleri etkileyebileceği uyarısında bulunulurken, radyasyon dalgalarının meydana getirdiği renk şöleni Kuzey Işıkları'nda ise gözle görülebilir bir farklılık yaratabileceği belirtildi.

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güneş, güneş sistemi, radyasyon, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), dünya, patlama