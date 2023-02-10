https://sputniknews.com.tr/20230210/bati-medyasi-zelenskiyin-savas-ucagi-talebine-ingiliz-bakandan-kufurlu-yanit-1066820496.html
Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt
Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt
İnews gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Bakanlar Kabinesi üyelerinden biri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesine savaş uçağı sağlama... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T00:12+0300
2023-02-10T00:12+0300
2023-02-10T00:12+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
küfür etmek
yanıt
savaş uçağı
medya
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Adı açıklanmayan İngiliz siyasetçi, inews’e açıklamasında, “Gönderilebilecek kahrolası (f*cking) uçaklarımız yok” ifadesini kullandı.Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya askeri teçhizat sevkiyatının İngiltere bütçesini büyük ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.Daha önce The Wall Street Journal, İngiltere yönetiminin Ukrayna’ya savaş uçağı verme olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, böyle bir olasılığın gerçekten gündemde olduğunu doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/zelenskiy-londrada-savas-ucagi-istedi-sunak-ukraynali-savas-ucagi-pilotlarini-egitecegiz-dedi-1066761664.html
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vladimir zelenskiy, küfür etmek, yanıt, savaş uçağı, medya
vladimir zelenskiy, küfür etmek, yanıt, savaş uçağı, medya
Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt
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İnews gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Bakanlar Kabinesi üyelerinden biri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesine savaş uçağı sağlama talebi üzerine küfürlü yanıt verdi.
Adı açıklanmayan İngiliz siyasetçi
, inews
’e açıklamasında, “Gönderilebilecek kahrolası (f*cking) uçaklarımız yok”
ifadesini kullandı.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya askeri teçhizat sevkiyatının İngiltere bütçesini büyük ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.
Daha önce The Wall Street Journal, İngiltere yönetiminin Ukrayna’ya savaş uçağı verme olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, böyle bir olasılığın gerçekten gündemde olduğunu doğrulamıştı.