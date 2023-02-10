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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230210/bati-medyasi-zelenskiyin-savas-ucagi-talebine-ingiliz-bakandan-kufurlu-yanit-1066820496.html
Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt
Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt
İnews gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Bakanlar Kabinesi üyelerinden biri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesine savaş uçağı sağlama... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T00:12+0300
2023-02-10T00:12+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
küfür etmek
yanıt
savaş uçağı
medya
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Adı açıklanmayan İngiliz siyasetçi, inews’e açıklamasında, “Gönderilebilecek kahrolası (f*cking) uçaklarımız yok” ifadesini kullandı.Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya askeri teçhizat sevkiyatının İngiltere bütçesini büyük ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.Daha önce The Wall Street Journal, İngiltere yönetiminin Ukrayna’ya savaş uçağı verme olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, böyle bir olasılığın gerçekten gündemde olduğunu doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/zelenskiy-londrada-savas-ucagi-istedi-sunak-ukraynali-savas-ucagi-pilotlarini-egitecegiz-dedi-1066761664.html
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vladimir zelenskiy, küfür etmek, yanıt, savaş uçağı, medya
vladimir zelenskiy, küfür etmek, yanıt, savaş uçağı, medya

Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt

00:12 10.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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İnews gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Bakanlar Kabinesi üyelerinden biri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesine savaş uçağı sağlama talebi üzerine küfürlü yanıt verdi.
Adı açıklanmayan İngiliz siyasetçi, inews’e açıklamasında, “Gönderilebilecek kahrolası (f*cking) uçaklarımız yok” ifadesini kullandı.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya askeri teçhizat sevkiyatının İngiltere bütçesini büyük ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.
Daha önce The Wall Street Journal, İngiltere yönetiminin Ukrayna’ya savaş uçağı verme olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, böyle bir olasılığın gerçekten gündemde olduğunu doğrulamıştı.
Londra'yı ziyaretinde Britanya parlamentosunun alt ve üst kanatlarına hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle'a Ukrayna savaş uçağı pilotlarının en başarılılarından birine ait olduğunu söylediği bir kaskı hediye ederek Rusya'ya karşı Kiev'e savaş uçağı verilmesini talep etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy Londra'da savaş uçağı istedi: Sunak 'Ukraynalı savaş uçağı pilotlarını eğiteceğiz' dedi
8 Şubat, 18:13
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