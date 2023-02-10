https://sputniknews.com.tr/20230210/bati-medyasi-zelenskiyin-savas-ucagi-talebine-ingiliz-bakandan-kufurlu-yanit-1066820496.html

Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt

Batı medyası: Zelenskiy’in savaş uçağı talebine İngiliz bakandan küfürlü yanıt

İnews gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Bakanlar Kabinesi üyelerinden biri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesine savaş uçağı sağlama... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T00:12+0300

2023-02-10T00:12+0300

2023-02-10T00:12+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

küfür etmek

yanıt

savaş uçağı

medya

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Adı açıklanmayan İngiliz siyasetçi, inews’e açıklamasında, “Gönderilebilecek kahrolası (f*cking) uçaklarımız yok” ifadesini kullandı.Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya askeri teçhizat sevkiyatının İngiltere bütçesini büyük ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.Daha önce The Wall Street Journal, İngiltere yönetiminin Ukrayna’ya savaş uçağı verme olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, böyle bir olasılığın gerçekten gündemde olduğunu doğrulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/zelenskiy-londrada-savas-ucagi-istedi-sunak-ukraynali-savas-ucagi-pilotlarini-egitecegiz-dedi-1066761664.html

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vladimir zelenskiy, küfür etmek, yanıt, savaş uçağı, medya