https://sputniknews.com.tr/20230209/yegenini-kurtarmak-icin-kolunu-kestirdi-hastanede-hayatini-kaybetti-1066791153.html
Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti
Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya giden Hakan Hatipoğlu, enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T13:42+0300
2023-02-09T13:42+0300
2023-02-09T13:46+0300
hakan hatipoğlu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bebek
arama kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066791838_0:166:730:577_1920x0_80_0_0_27e7be4557451cd8dc3157c55d6ce33d.jpg
Var Mısın Yok Musun, Survivor gibi yarışma programlarıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu, depremin ardından Antakya'ya giderek enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini aktardı.Hatipoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum" dedi.Kolunun kesilmesini kabul eden kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirten Hatipoğlu, küçük bebeğin 70 saat sonra kurtarıldığını ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230208/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-can-kaybi-8-bini-gecti-1066757973.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066791838_0:97:730:645_1920x0_80_0_0_1a5028f862e6013b895aa1ecaf8779cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan hatipoğlu, bebek, arama kurtarma
hakan hatipoğlu, bebek, arama kurtarma
Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti
13:42 09.02.2023 (güncellendi: 13:46 09.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya giden Hakan Hatipoğlu, enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan depremzede, hayatını kaybetti.
Var Mısın Yok Musun, Survivor gibi yarışma programlarıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu, depremin ardından Antakya'ya giderek enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini aktardı.
Hatipoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum" dedi.
Kolunun kesilmesini kabul eden kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirten Hatipoğlu, küçük bebeğin 70 saat sonra kurtarıldığını ifade etti:
“Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı. İsmi Cuma az önce haber geldi, maalesef hastanede rahmetli olmuş. Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok can var göçük altında çok. Yer: Rüstem Tümer Paşa Caddesi Akevler.”