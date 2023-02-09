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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/yegenini-kurtarmak-icin-kolunu-kestirdi-hastanede-hayatini-kaybetti-1066791153.html
Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti
Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya giden Hakan Hatipoğlu, enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T13:42+0300
2023-02-09T13:46+0300
hakan hatipoğlu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bebek
arama kurtarma
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Var Mısın Yok Musun, Survivor gibi yarışma programlarıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu, depremin ardından Antakya'ya giderek enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini aktardı.Hatipoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum" dedi.Kolunun kesilmesini kabul eden kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirten Hatipoğlu, küçük bebeğin 70 saat sonra kurtarıldığını ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230208/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-can-kaybi-8-bini-gecti-1066757973.html
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hakan hatipoğlu, bebek, arama kurtarma
hakan hatipoğlu, bebek, arama kurtarma

Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti

13:42 09.02.2023 (güncellendi: 13:46 09.02.2023)
© Instagram/Hakan Hatipoğlu Antakya'da deprem , enkaz
Antakya'da deprem , enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Instagram/Hakan Hatipoğlu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya giden Hakan Hatipoğlu, enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan depremzede, hayatını kaybetti.
Var Mısın Yok Musun, Survivor gibi yarışma programlarıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu, depremin ardından Antakya'ya giderek enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini aktardı.
Hatipoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum" dedi.
Kolunun kesilmesini kabul eden kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirten Hatipoğlu, küçük bebeğin 70 saat sonra kurtarıldığını ifade etti:

“Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı. İsmi Cuma az önce haber geldi, maalesef hastanede rahmetli olmuş. Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok can var göçük altında çok. Yer: Rüstem Tümer Paşa Caddesi Akevler.”

Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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