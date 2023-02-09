https://sputniknews.com.tr/20230209/yegenini-kurtarmak-icin-kolunu-kestirdi-hastanede-hayatini-kaybetti-1066791153.html

Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti

Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi, hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya giden Hakan Hatipoğlu, enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T13:42+0300

2023-02-09T13:42+0300

2023-02-09T13:46+0300

hakan hatipoğlu

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bebek

arama kurtarma

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Var Mısın Yok Musun, Survivor gibi yarışma programlarıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu, depremin ardından Antakya'ya giderek enkaz altında kalan bir kişinin, yeğeni olan bebeği kurtarmak için kolunu kestirdiğini aktardı.Hatipoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum" dedi.Kolunun kesilmesini kabul eden kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirten Hatipoğlu, küçük bebeğin 70 saat sonra kurtarıldığını ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230208/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-can-kaybi-8-bini-gecti-1066757973.html

bebek

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hakan hatipoğlu, bebek, arama kurtarma