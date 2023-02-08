CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: Can kaybı 8 bini geçti

Cengiz Holding'den deprem bölgesine 500 milyon TL bağış

Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL destekte bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, deprem bölgesine 500 milyon TL bağış yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi derinden sarsan, depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi dağlıyor; yaralılarımıza ise acil şifa diliyoruz. Deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk etmeye devam ediyoruz. Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat itibarıyla günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık."

'400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a'

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı: