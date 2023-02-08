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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-can-kaybi-8-bini-gecti-1066757973.html
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: Can kaybı 8 bini geçti
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: Can kaybı 8 bini geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:54+0300
2023-02-08T16:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kahramanmaraş
hatay
malatya
deprem
gaziantep
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
recep tayyip erdoğan
arama kurtarma
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deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: Can kaybı 8 bini geçti

16:54 08.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574'e, yaralı sayısının ise 49 bin 133'e yükseldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574'e, yaralı sayısının ise 49 bin 133'e yükseldiğini açıkladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1801 maden işçisinin deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.
Dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye ve depremin etkilediği Suriye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 50 arama kurtarma personeli ve 11 doktoru içeren yeni bir ekibin, İl-76 tipi uçakla Türkiye’ye gönderildiğini duyurdu. Ekip içerisinde psikologların da yer aldığı belirtildi.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:11 08.02.2023
Deprem Uzmanı Perinçek: Bayramiç-Çan-Biga hattında her an deprem olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
ANKARA FARKI
Deprem uzmanı Perinçek: Bayramiç-Çan-Biga hattında her an deprem olabilir
16:55
17:06 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 60 saat sonra kurtarıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyor.
İtfaiye erleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında yaptıkları çalışmada, Ahmet Hüseyin adli kişiyi 60 saat sonra yıkıntıların altından çıkarmayı başardı.
Kurtuluş anında ekipler, "Elinize sağlık" ifadeleriyle kendilerine teşekkür eden çevredekilere "Herkesin eline sağlık" şeklinde karşılık verdi.
17:02 08.02.2023
Cengiz Holding'den deprem bölgesine 500 milyon TL bağış
Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL destekte bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, deprem bölgesine 500 milyon TL bağış yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizi derinden sarsan, depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi dağlıyor; yaralılarımıza ise acil şifa diliyoruz. Deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk etmeye devam ediyoruz. Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat itibarıyla günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık."
'400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a'
Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:
"Tüm bu çalışmalara ilaveten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar verdik. Bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi. Tüm çalışmalarımıza aynı hızla devam ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün birlik olma, birlikte mücadele etme günüdür. Tüm Türk iş dünyasını da bu hassasiyetin bir parçası olmaya davet ediyor, hep birlikte bu zor günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz."
17:02 08.02.2023
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını, acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonların da yapılabildiğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından depremler sonrasında sahadaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk" ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı: "Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."
16:55 08.02.2023
Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Rusya deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşasında yardıma hazır
16:43
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