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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/yunanistanin-ankara-buyukelciliginden-turkiyeye-gecmis-olsun-komsu-1066767836.html
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye: 'Geçmiş olsun komşu'
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye: 'Geçmiş olsun komşu'
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki depremler nedeniyle "Dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" paylaşımı yaptı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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yunanistan
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle paylaşım yaptı.Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İncirlik Üssü'ne inecek ikinci Yunan kurtarma ekibine yardımcı olmak ve sahadaki Yunan Kurtarma Timi'ne ulaşmak için büyükelçilikçe Hatay'a bir irtibat timi sevk edildiği aktarıldı.Paylaşımda, "Bu elim olayın masum kurbanlarının acısını derinden hissediyor ve dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" ifadeleri kullanıldı.
yunanistan
kahramanmaraş
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yunanistan, deprem, kahramanmaraş
yunanistan, deprem, kahramanmaraş

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye: 'Geçmiş olsun komşu'

01:09 09.02.2023
© AATürkiye-Yunanistan
Türkiye-Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki depremler nedeniyle "Dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" paylaşımı yaptı.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle paylaşım yaptı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İncirlik Üssü'ne inecek ikinci Yunan kurtarma ekibine yardımcı olmak ve sahadaki Yunan Kurtarma Timi'ne ulaşmak için büyükelçilikçe Hatay'a bir irtibat timi sevk edildiği aktarıldı.
Paylaşımda, "Bu elim olayın masum kurbanlarının acısını derinden hissediyor ve dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" ifadeleri kullanıldı.
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