https://sputniknews.com.tr/20230209/yunanistanin-ankara-buyukelciliginden-turkiyeye-gecmis-olsun-komsu-1066767836.html

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye: 'Geçmiş olsun komşu'

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye: 'Geçmiş olsun komşu'

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki depremler nedeniyle "Dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" paylaşımı yaptı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T01:09+0300

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2023-02-09T01:09+0300

yunanistan

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle paylaşım yaptı.Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İncirlik Üssü'ne inecek ikinci Yunan kurtarma ekibine yardımcı olmak ve sahadaki Yunan Kurtarma Timi'ne ulaşmak için büyükelçilikçe Hatay'a bir irtibat timi sevk edildiği aktarıldı.Paylaşımda, "Bu elim olayın masum kurbanlarının acısını derinden hissediyor ve dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" ifadeleri kullanıldı.

yunanistan

kahramanmaraş

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yunanistan, deprem, kahramanmaraş