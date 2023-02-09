https://sputniknews.com.tr/20230209/turkiye-deprem-haritasi-deprem-riski-yuksek-olan-iller-hangileri--1066785621.html

Türkiye deprem haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri?

Türkiye deprem haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri?

Türkiye deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T12:29+0300

2023-02-09T12:29+0300

2023-02-09T12:35+0300

deprem

risk

harita

yaşam

afad

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Türkiye’nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor.AFAD tarafından sunulan Türkiye deprem risk haritası:Doğu Anadolu Fay HattıDoğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur.Nereden geçiyor?Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.Türkiye Deprem Tehlike HaritasıAFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.Proje, Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Ayrıca 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği' de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.İşte riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralaması:Birinci derece riskli bölgelerİkinci derece riskli bölgelerÜçüncü derece riskli bölgelerEn az riskli bölgeler

https://sputniknews.com.tr/20230208/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-can-kaybi-8-bini-gecti-1066757973.html

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deprem, risk, harita, afad