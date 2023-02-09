https://sputniknews.com.tr/20230209/sahra-hastanesi-ne-demek-1066804099.html

Sahra hastanesi ne demek?

Sahra hastanesi ne demek?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede doktor ve hastane ihtiyacı da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:39+0300

2023-02-09T16:39+0300

2023-02-09T16:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Sahra hastanesine son olarak Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki 10 ilde ihtiyaç duyuldu. Sağlık Bakanı Koca, 77 sahra hastanesinin ivedilikle kurulduğunu açıkladı. Peki sahra hastanesi ne amaçla kurulur?Sahra hastanesinin en temel amacı, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce askerî hastane ya da mobil sağlık biriminde sağlık hizmeti alabilmeleridir.Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra felaket ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır.Bir sahra hastanesi, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşur. Şehirlerde kurulan sahra hastaneleri genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kurulur. Havadan indirilen sahra hastanelerinde tıp ekipmanı genellikle sığınak görevi gören bir konteynerin içine yerleştirilir. Askeri anlamda sahra hastanesi bir geçici yardım istasyonundan büyük, bir askeri hastaneden küçüktür.

https://sputniknews.com.tr/20230209/yegenini-kurtarmak-icin-kolunu-kestirdi-hastanede-hayatini-kaybetti-1066791153.html

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